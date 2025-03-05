OpenAI Tehlikede Mi? Eski Önemli Araştırmacısı Mahkemeye Çağrıldı

Yapay zeka modellerinin gelişiminde, önceden var olan eserlerin önemi her daim masadaydı. Ancak bu durum, telif hakkı ihlallerini de beraberinde getiriyor. Bu kapsamda OpenAI'ın önemli isimlerinden Alec Radford, telif hakkı davası kapsamında mahkemeden celp edildi. Radford, geçen yıl OpenAI'den ayrılarak bağımsız araştırmalara yönelmişti.

OpenAI'a ait temel teknolojileri geliştiren isim de Alec Radford oldu. Şimdi ise kitap yazarlarının telif hakkı ihlali iddialarıyla karşı karşıya.

Radford, 25 Şubat'ta U.S. District Court Northern District of California'ya celp edildi.

Whisper ve DALL-E Projelerinde Çalıştı

Davayı açan yazarlar arasında Paul Tremblay, Sarah Silverman ve Michael Chabon yer alıyor. Yazarlar, OpenAI'ın AI modellerini eğitmek için kendi eserlerinden izinsiz yararlandığını ve ChatGPT'nin bu eserleri yeterince atıfta bulunmadan kullandığını iddia ediyor.

Radford, OpenAI'a 2016'da katıldı ve GPT serisinin önde gelen araştırmacılarından biri oldu; ayrıca ses tanıma modeli Whisper ve görüntü oluşturma modeli DALL-E üzerinde de çalıştı.

Bazı yazarların iddiaları geçen sene mahkeme tarafından reddedildi ama doğrudan telif hakkı ihlali iddiasının devam etmesine karar verdi. OpenAI ise eğitim için kullanılan verilerin adil kullanım kapsamında olduğunu savunuyor.

Sadece Radford değil, OpenAI ile bağlarını evvelden kesen Dario Amodei ve Benjamin Mann'ın da ifadelerine başvurulacak. Bu iki isim şirketten ayrıldıktan sonra kendilerine ait "Anthropic" adlı bir şirket kurdular ancak avukatlar, ikilinin OpenAI davasında konuşmazlarsa şirketin başını belaya sokacağını savunuyor.