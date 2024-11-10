OpenAI'da Yaprak Dökümü: Şirketin Ünlü Siber Güvenlik Uzmanı İstifa Etti!

Yapay zeka dünyasının önde gelen isimlerinden OpenAI'da istifalar devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz Cuma günü şirketin önemli güvenlik uzmanlarından Lilian Weng de OpenAI ekibinden ayrıldığını duyurdu. Detaylar haberde.

OpenAI'ın 7 Yıllık Siber Güvenlik Uzmanı Yöneticilerle Beraber İstifa Etti

Son zamanlarda odağını kar amaçlı projelere kaydıran OpenAI'da devam eden istifalara bir yenisi daha eklendi. Yaklaşık yedi yıldır şirkette siber güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Lilian Weng, geçtiğimiz Cuma günü OpenAI'dan ayrıldığını açıkladı.

Uzun bir süre boyunca siber güvenlik araştırmalarına öncülük eden ve şirketin yapay zeka ürünlerinin siber güvenliğinden sorumlu olan Weng, X üzerinden yaptığı açıklamada, "OpenAI'dan ayrılmak gibi son derece zor bir karar aldım. Başardıklarımıza dönüp baktığımda, güvenlik sistemleri ekibinin her bir üyesiyle gurur duyuyorum ve ekibin gelişmeye devam edeceğine inancım tam." ifadelerini kullandı.

Ünlü güvenlik uzmanı ayrıca şirketten ayrılma nedenini "yeniden başlamak ve yeni bir şeyler denemek" olarak açıkladı. Aktarılanlara göre geçtiğimiz Cuma günü istifasını veren Weng, 15 Kasım tarihi itibariyle OpenAI bünyesinden tamamen ayrılacak.

OpenAI cephesi konu hakkında yaptığı açıklamada, "Lillian'ın çığır açan güvenlik araştırmalarına ve katkılarınaa büyük değer veriyoruz. Güvenlik sistemleri ekibinin, dünya çapında yüz milyonlarca insana hizmet veren sistemlerimizin güvenilirliğini sağlamada kilit bir rol oynamaya devam edeceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan son zamanlarda şirketten ayrılan tek isim Lilian Weng değil. Firmanın yönetim kurulundaki pek çok deneyimli kişi, geçtiğimiz aylarda şirketin vizyonunun bağımsız yapay zeka geliştiriciliğinden ticari ürünler geliştirmeye kaydığını belirten pek çok yönetici OpenAI bünyesinden ayrıldı.

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