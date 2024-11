OpenAI, Chat.com Alan Adını Satın Aldı: ChatGPT İçin Stratejik Hamle

Önde gelen yapay zeka şirketlerinden biri olan OpenAI, internetin en bilinen ve eski alan adlarından biri olan Chat.com'u satın aldı.

Chat.com artık doğrudan ChatGPT platformuna yönlendirilirken, OpenAI’ın bu satın almayla ChatGPT’nin bilinirliğini artırmayı hedeflediği düşünülüyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, satın alma işlemini kısa bir açıklamayla doğrularken, şirket sözcüsü alan adının fiyatı hakkında bilgi paylaşmadı.

İlk olarak Eylül 1996’da tescillenen Chat.com, yıllar içinde sahip olduğu "Chat" anahtar kelimesi nedeniyle oldukça değer kazandı. Geçen yıl, HubSpot kurucu ortağı ve CTO’su Dharmesh Shah, Chat.com'u 15.5 milyon dolar gibi çarpıcı bir bedelle satın alarak manşetlere çıkmıştı.

BREAKING NEWS: Secret acquirer of $15+ million domain chat .com revealed and it's exactly who you'd think.



For those of you that have been following me for a while, you may recall that I announced earlier this year that I had acquired the domain chat .com for an "8 figure sum"… https://t.co/nv1IyddP5z