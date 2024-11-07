OpenAI, Chat.com Alan Adını Satın Aldı: ChatGPT İçin Stratejik Hamle

Chat.com alan adı, OpenAI tarafından, açıklanmayan bir meblağ karşılığında satın alındı. Bu adres artık direkt olarak ChatGPT'ye yönlendirecek.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Önde gelen yapay zeka şirketlerinden biri olan OpenAI, internetin en bilinen ve eski alan adlarından biri olan Chat.com'u satın aldı. 

Chat.com artık doğrudan ChatGPT platformuna yönlendirilirken, OpenAI’ın bu satın almayla ChatGPT’nin bilinirliğini artırmayı hedeflediği düşünülüyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, satın alma işlemini kısa bir açıklamayla doğrularken, şirket sözcüsü alan adının fiyatı hakkında bilgi paylaşmadı.

OpenAI Neden Bu Alana Adını İstedi? Chat.com'un Değeri ve Geçmişi

İlk olarak Eylül 1996’da tescillenen Chat.com, yıllar içinde sahip olduğu "Chat" anahtar kelimesi nedeniyle oldukça değer kazandı. Geçen yıl, HubSpot kurucu ortağı ve CTO’su Dharmesh Shah, Chat.com'u 15.5 milyon dolar gibi çarpıcı bir bedelle satın alarak manşetlere çıkmıştı.

Mart ayında Shah, alan adını isimsiz bir alıcıya sattığını belirtti; bu durum spekülasyonlara yol açarken, yakın zamanda bir X (eski adıyla Twitter) gönderisinde yeni sahibin OpenAI olduğunu doğruladı. Shah ayrıca bu anlaşmayla birlikte OpenAI’da hisse aldığını ima etti ancak detaylarla ilgili herhangi bir şey söylemedi.

OpenAI’ın bu hamlesi, ChatGPT’nin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlarken, alan adının getirdiği tanınırlık ve basitlik sayesinde, ChatGPT’nin erişilebilirliği de artacak. 

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