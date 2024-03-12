OpenAI ve Elon Musk Davasında Yeni Perde: Şirket, İddiaların Tutarsız Olduğunu Söylüyor!

Mart ayının başında Elon Musk'ın OpenAI'a dava açmıştı. Davanın sebepleri arasında da normalde kar amacı gütmeyen bir kuruluş olmaktan çıkarak insanlığa fayda sağlamak yerine ticari kaygılarla yola devam edilmesi yer alıyordu.

Bununla birlikte orijinal sözleşme anlaşmalarının ihlal edilmesi de davadaki konu başlıklarından birisiydi. Ancak OpenAI mahkemeye sunduğu dosyayla birlikte, Elon Musk ve suçlandığı konular üzerine açıklamalar yaptı.

"Elon Musk Kendi Çıkarlarını Düşünüyor!"

OpenAI'ın, davanın yeni ayağında yaptığı ilk açıklama "Elon Musk ile yapılmış herhangi bir anlaşma yok." oldu. Şirketin ilk yatırımcılarından biri olan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde davayı para kazanmak için değil OpenAI'ı orijinal haline ve insanlığa fayda sağlayacak versiyonuna döndürmek için açtığını belirtmişti.

Şirketle olan anlaşmalarının da bu ticari kaygılardan kaynaklı ihlal edildiğini dile getiren Musk'ın daha önce OpenAI ve Tesla'yı birleştirmek istediği ve bu gerçekleşmezse şirketin tam kontrolünü ele almak istediği ortaya çıktı. OpenAI, bu durumu kanıtlayan ve Musk'ın göndermiş olduğu e-postaları da daha önce paylaşılan bir blog yazısında göz önüne sermişti.

OpenAI'ın mahkemede "OpenAI'ın elde ettiği olağanüstü teknolojik ilerlemeleri gören Musk artık bu başarıyı kendisi için istiyor. Musk, bu davayı insanlık için açtığını iddia ediyor, oysa gerçek - Musk'ın çelişkili savunması karşısında bile açıkça görülüyor - bunu kendi ticari çıkarlarını ilerletmek için getirdiği yönünde." şeklinde açıklamalarda bulundu.