OpenAI'ın Video Üreten Yapay Zeka Aracı Sora Sızdırıldı: İşte Ürettiği Yeni Görüntüler!

Yapay zeka dünyasının önde gelen isimlerinden OpenAI'ın merakla beklenen yapay zeka aracı Sora hakkında ilginç bir gelişme yaşandı. Şirketin duyurusunu yaptıktan sonra adeta sır gibi sakladığı yapay zeka aracı hacklendi.

Sora'yı geliştirici sürümünde deneyimleme şansı yakalayan sanatçılar, yapay zeka aracının bazı özellikleriyle birlikte ürettiği bir takım yeni görüntüleri internette paylaştı.

Aktarılanlara göre, Sora'ya ait bilgilerin sızdırılması, kısa bir süre önce bir grup geliştiricinin OpenAI'ın oluşturduğu bazı verilere erişmesinin ardından gerçekleşti. Geliştiricilerin, henüz herkesin kullanımına sunulmayan Sora'yı 'ücretsiz halka erişim” amacıyla protesto etmek amacıyla Sora'ya ait bazı kaynak kodlarını sızdırdığı söyleniyor.

Sızdırılan kodlarla oluşturulan kısıtlı bir proje bir süreliğine herkesin erişimine açıldı. Mevcut proje ile 10 saniyeye kadar 1080p çözünürlükte video üretmenin mümkün olduğu bildiriliyor. Bununla birlikte yaşanan olay Sora geliştiricileri ve OpenAI arasındaki çatışmayı da adeta gün yüzüne çıkarmış durumda.

Geliştiricilerin açıklamasına göre, OpenAI test programına katılan yüzlerce sanatçıdan herhangi bir ödeme yapmadan geri bildirim ve test desteği aliyor. Bu durumun ise şirkete şöhret kazandırırken sanatçılara herhangi bir maddi getiri sağlamadığı belirtiliyor. OpenAI cephesi ise katılımın gönüllülük esasına dayandığını, geri bildirimde bulunma ya da aracı kullanma zorunluluğu olmadığını vurguluyor.

