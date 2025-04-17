OpenAI Bir Şirketin Daha Sonunu Getirebilir! 3 Milyar Doları Hazırladı Bile

OpenAI, yazılım dünyasında son dönemde dikkatleri üzerine çeken yapay zeka destekli kod editörü Windsurf'ü satın almak için masaya oturdu. Windsurf sıradan bir editör değil, Visual Studio Code gibi dışarıdan eklenti yüklemeye ihtiyaç duymadan, yapay zekayı doğrudan sistemin içine entegre eden bir yapısı var.

Bu yüzden de sadece sıradan yazılımcıların değil, şu sıralar özellikle AI tabanlı üretken kodlamayla ilgilenenlerin favorisi haline geldi. Özellikle Cursor gibi rakiplerini geride bırakarak yıldızını iyice parlatmış durumda.

Henüz netleşmiş bir şey yok ama kulislerde dolaşan bilgiye göre şirket, bu satın alım için tam 3 milyar doları gözden çıkarmış durumda.

Windsurf Kullanıcıları Endişeli

Daha önce Windsurf'ün yaklaşık 2.85 milyar dolar değerleme üzerinden yatırımcı aradığı bildirilmişti. OpenAI, bu rakamın üstünde bir teklifle gelerek ciddi alıcı olduğunu göstermek istemiş. Eğer bu gerçekleşirse OpenAI şimdiye kadarki en büyük satın almasını gerçekleştirmiş olacak.

Şirket daha önce Rockset adında bir vektör veri tabanı firmasını ve Multi isimli uzaktan çalışma platformunu da bünyesine katmıştı. Ancak Multi, OpenAI'a geçtikten sonra tamamen kapatılmıştı ve bu durum Windsurf kullanıcılarını fazlasıyla düşündürüyor. Onlar da aynı akıbeti yaşamaktan korkuyorlar.

Editör Tamamen Kapatılabilir

Şimdilik sadece görüşme aşamasında olan bu gelişme, şayet resmiyete dökülürse yazılım dünyasında yeni bir sayfa açacak.

Windsurf'ün özellikle ücretsiz sunduğu özellikler ve GPT-4.1, o3 ve o4-mini gibi modelleri denemeye açması, onu cazip kılan detaylardandı. Şimdi ise bu hizmetlerin tamamen ücretli hale gelip gelmeyeceği ya da editörün tamamen kapanıp kapanmayacağı sorusu kafalarda dönüyor.