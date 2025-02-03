OpenAI'dan Teknolojiye Bakış Açımızı Değiştirecek Yapay Zeka Destekli Bir Cihaz Geliyor!

Yapay zeka endüstrisinin önde gelen isimlerinden OpenAI, son günlerde pek çok yeni projeye imza attı. Kısa bir süre önce ABD hükümeti adına hizmet verecek GPT Gov'u ve insana benzer düşünme yeteneği ile önce çıkan o3-mini isimli yeni yapay zeka modellerini kullanıma sunan firmanın şimdi ise oldukça ilginç bir proje üzerinde çalışmaya başladığı bildiriliyor.

Aktarılanlara göre, bugüne kadar ChatGPT gibi yapay zeka araçları ve diğer dijital ürünleriyle tanıdığımız OpenAI, bir süredir fiziksel bir cihaz geliştirmek için ummalı çalışmalar yürütüyor. Bu proje kapsamında teknoloji dünyasının önde gelen isimleriyle çalışan şirketin amacı, Apple'ın iPhone serisi gibi tüm dünyada ses getirebilecek bir ürüne imza atmak.

OpenAI, Yeni Cihazı İçin iPhone'un Tasarımcısı İle Çalışıyor

Hatırlarsanız, geçtiğimiz aylarda OpenAI'ın daha öncesinde Apple bünyesinde büyük projelere imza atan bazı önemli isimlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bu görüşmeler sonucunda şirketin yapay zeka ürünlerinin yanı sıra fiziksel cihazlar üretmeye başlayabileceğini aktarmıştık. Gelen son haberler ise bu tahminin doğru olduğunu kanıtlar nitelikte.

OpenAI CEO'su Sam Altman, kısa bir süre önce Apple'ın eski tasarım başkanı Jony Ive ile beraber çalışmaya başladıklarını duyurdu. Geçmişte iPhone, MacBook ve iPad gibi pek çok ürün serisinde önemli roller üstlenen Ive ile Sam Altman'ın böyle bir iş birliğine başvurma sebebi ise yapay zeka teknolojisiyle desteklenecek yeni bir cihaz geliştirmek.

İddialara göre OpenAI bünyesinde geliştiricilecek bu cihaz, yakın zamanda tanıklık ettiğimiz Human AI veya Rabbit gibi başarısız girişimlerin aksine arkasına şimdiden büyük bir destek almayı başardı. İlk etapta Steve Jobs’un eşi Laurene Powell ve Jony Ive'in yatırımlarıyla desteklenecek cihaz için 2025 yılı sonuna kadar 1 milyar dolar gibi oldukça astronomik bir fon toplacağı söyleniyor.

Pek Çok Yapay Zeka Özelliğini Bünyesinde Barındıracak

Söz konusu cihazın, Jony Ive'ın deneyimli tasarım ekibi tarafından vücut bulurken, OpenAI'ın başarılı yapay zeka ürünlerine de ev sahipliği yapması bekleniyor. Bu bağlamda yeni ürünün mesajları özetleme, nesneleri tanımlama, otomatikleşen bazı günlük görevleri yerine getirme gibi birçok yapay zeka özelliğini bünyesinde barındırabileceğini söyleyebiliriz.

Öte yandan tasarım hakkında bilenenler hala oldukça kısıtlı. Ancak cihazın Jony Ive sayesinde sade ve modern olduğu gibi aynı zamanda inovatif olan bir görünüme sahip olacağı belirtiliyor. CEO Altman, yatığı açıklamada projenin birkaç yıl içerisinde tamamlanıp cihazın piyasaya sürüleceğini ifade etti. Çok büyük olasıklıkla o güne kadar OpenAI'ın yeni ürünü ile ilgili daha çok bilgiye sahip olmuş olacağız. Gelişmeler için takipte kalın!

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