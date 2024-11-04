OpenAI, Yapay Zeka Destekli Yeni Bir Sosyal Medya Platformu İçin Düğmeye Bastı!

Yapay zeka endüstrisinin önde gelen isimlerinden OpenAI ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Dev şirketin, yeni bir sosyal medya platformu projesi için işe alımlar yaptığı bildiriliyor. Detaylar haberde.

OpenAI, Yeni Sosyal Medya Platformu Projesi İçin Önemli İsimleri İşe Aldı

Birçoğumuzun ünlü yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT ile tanıdığı OpenAI, yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Son olarak Sam Altman yönetimindeki dev firmanın yapay zeka tabanlı yeni bir sosyal medya platformu geliştirmeye başladığı iddia ediliyor.

Söz konusu iddianın temeli şirketin kısa süre önce yaptığı yeni bir işe alıma dayanıyor. Sosyal medya dünyasının önde gelen mühendislerinden Gabor Cselle, geçtiğimiz ay itibariyle OpenAI için çalışmaya başladı. Üstelik Cselle tarafından bir süre önce yapılan açıklamalar, şirketin yeni bir sosyal medya platformu projesini masaya yatırdığını doğrular nitelikte.

Geçmişte Twitter yöneticiliği de yapan Gabor Cselle, yaptığı açıklamada, OpenAI ekibinin heyecan verici bir proje üzerinde çalıştığını ve gelecekte proje hakkında daha çok bilgi vereceğini duyurdu. Cselle ve firmanın üzerinde çalıştığı yeni sosyal medya platformu ile ilgili henüz net bir bilgimiz yok. İlerleyen günlerde proje hakkında daha çok şey öğrenmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OpenAI, yeni bir sosyal medya platformu geliştirmeli mi? Yorumlarda buluşalım...