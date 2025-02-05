ChatGPT'nin Geliştiricisi OpenAI Yeni Logosunu Tanıttı!

ChatGPT ve Sora gibi yapay zeka modellerinin arkasındaki isim OpenAI, logosunu değiştirdi. 2022'den bu yana yaptıklarıyla interneti ve hatta dünyanın kendisini değiştiren şirketin yeni teknolojiler üretme konusundaki başarısını logo tasarımı gibi konulara yansıtıp yanıstamadığı ise tartışma konusu oldu. İşte OpenAI'ın yeni logosu!

OpenAI'ın Yeni Logosu

OpenAI yeni logosunu tanıttı. Bildiğiniz üzere şirket, yaptığı işlerde genellikle minimal tasarımları tercih ediyor. Bu nedenle OpenAI, yeni bir renk paleti ve özel bir yazı tipiyle kapsamlı bir marka yenileme sürecine imza attığını açıkladığında pek çok kişi şaşırdı. Ancak bu değişimin "Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi" başlığından ötesi olmadığı anlaşıldı.

Yenilenen OpenAI logosu gerçekten de öncekine çok benziyor. Hatta ilk bakışta fark pek de anlaşılmıyor. Şirketin açıklaması ise detayları netleştiriyor. Buna göre yeni logoda merkezde daha geniş bir boşluk ve daha temiz çizgilerle yer alıyor.

OpenAI’nin eski logosu, CEO Sam Altman ve kurucu ortağı Ilya Sutskever tarafından tasarlanmıştı. Ancak bu kez, Veit Moeller ve Shannon Jager liderliğindeki bir iç tasarım ekibinin markayı “daha organik ve insani” bir kimliğe kavuşturmayı hedeflediği açıklandı.

Açıklamaya göre yeni tasarımda yapay zeka araçlarından çok az da olsa faydalanıldı. Örneğin ChatGPT, yazı tipiyle ilgili bazı önerilerde bulunurken, DALL·E ve Sora değişiklikle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Ne yazık ki biz bu değişiklikteki "değişimi" göremesek de belki okurlarımız bu konuda bizden daha iyidir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OpenAI'ın yeni logosu eskisinden daha mı iyi yoksa şirketin harcaycak fazla parası mı var? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.