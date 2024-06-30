Opera, ChatGPT ve Gemini'nin Ücretli Özelliği Kullanıcılarına Ücretsiz Sundu

Opera'nın son güncellemesi olan sürüm 83, mobil tarayıcı deneyimini baştan sona değiştirecek yeni bir özellikle kullanıcıları karşılıyor.

AI destekli görüntü oluşturma. Bu yenilik, kullanıcıların doğrudan tarayıcıları üzerinden hayal ettikleri görüntüleri oluşturmalarına olanak tanıyor ve Opera'yı diğer tarayıcılardan farklı kılan bir özelliğe sahip kılıyor.

Opera'nın AI Destekli Görüntü Oluşturma Özelliği

Opera'nın AI destekli görüntü oluşturma özelliği, Aria adlı yapay zeka asistanı üzerinden sunuluyor. Aria, başlangıçta web sayfalarını özetleme özelliğiyle tanıtılmıştı. Ancak Google Imagen 2'nin entegrasyonuyla birlikte, Aria artık kullanıcıların doğal dil komutlarına dayalı olarak görüntü oluşturmasına olanak tanıyor.

Örneğin, kullanıcılar "bir kedi kaykay sürerken" gibi bir komut verdiğinde, Aria bu komutları anlayarak gerçekçi ve estetik açıdan etkileyici görüntüler üretebiliyor.

Bu teknoloji, generatif AI'nın gücünden faydalanarak çalışıyor. Generatif AI, verilen talimatlar doğrultusunda yeni şeyler üretme yeteneğine sahip bir yapay zeka türüdür.

Opera'nın bu özelliği, sadece kullanıcıların yaratıcılığını teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda tarayıcılarına entegre edilmiş akıllı teknolojilerle kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Opera'nın AI destekli görüntü oluşturma özelliği, Microsoft Edge'in Copilot'u ve Samsung Internet'in Bixby entegrasyonu gibi diğer tarayıcıların benzer AI yaklaşımlarıyla rekabet ediyor.

Microsoft Edge'in Copilot'u da benzer şekilde AI destekli görüntü oluşturma yeteneğine sahipken, Samsung Internet'in Bixby entegrasyonu sesli komutlarla tarayıcı kullanımını kolaylaştırıyor.

AI'nın tarayıcı dünyasında giderek daha merkezi bir rol oynamasıyla birlikte, gelecekte kişiselleştirilmiş, verimli ve erişilebilir web deneyimleri bekleniyor.

Kullanıcılar, AI asistanlar aracılığıyla daha akıllı arama sonuçları elde edebilecek, tercihlerine göre önerilen içeriklerle daha hızlı bir şekilde etkileşime geçebilecek ve yaratıcı projeleri için daha fazla araç ve kaynak keşfedebilecekler.

Opera'nın AI destekli görüntü oluşturma özelliği, tarayıcı deneyimindeki yeni bir çağı temsil ediyor. Kullanıcıların sadece gezinmekle kalmayıp, aynı zamanda içerik oluşturma ve paylaşma yeteneklerini de keşfetmelerini sağlıyor.

AI teknolojisinin bu hızlı evrimi, tarayıcı sağlayıcılarını daha rekabetçi ve yenilikçi hale getiriyor, bu da son kullanıcılar için daha zengin ve etkileşimli bir çevrimiçi deneyim sunuyor.

Opera 83'ü güncelleyerek AI destekli görüntü oluşturma özelliğine erişebilir ve bu yenilikçi özelliğin sunduğu avantajları keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Gelecekte de AI'nın tarayıcı teknolojisine entegrasyonuyla, daha önce hayal edilemeyen yeni özelliklerin ve deneyimlerin önümüzdeki yıllarda bizleri beklediğini söylemek mümkün.