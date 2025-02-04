Opera, Kullanıcıların Odağını Artıran Yeni Tarayıcısını Duyurdu!

Dünyanın önde gelen internet tarayıcısı hizmetlerinden Opera, uzun bir süredir koruduğu sessizliğini yeni bir girişimi ile bozdu. Şirket, özellikle diğer tarayıcıların aksine kullanıcının zihin sağlığına odaklanan ve farkındalık yaratmayı amaçlayan yeni tarayıcısını resmen duyurdu.

Opera Air olarak adlandırılan yeni tarayıcı, şirketin merkezli olan Norveç temasına ev sahipliği yaparken, zihin sağlığını korumak adına nefes egzersizleri ve mola hatırlatıcıları gibi önemli araçları bünyesinde barındırıyor.

Opera Air Rahatlatıcı Sesleri, Nefes Uygulamaları ve Mola Hatırlatıcıları İle Öne Çıkıyor

Yeni Opera Air, farkındalık konseptine uyum sağlamak amacıyla minimalist ve sade bir İskandinav tasarımına sahip. Arayüzde Norveç temalarıyla birlikte yarı saydam vurguları görmek mümkün. Kullanıcılar, odaklanmayı arttırmak ve zihin sağlığını korumak amacıyla tarayıcı içerisinde sakin müzikler, ortam sesleri ve rahatlama veya odaklanmaya yardımcı olduğuna inanılan binaural ritim frekanslarını dinleyebiliyor.

Boots isimli bu özelliğin yanı sıra tarayıcı da gereken yerlerde çalışmayı bırakmak adına mola hatırlatıcıları mevcut. Kenar çubuğu üzerinden ayarlanabilen ve size mola verip egzersiz yapmanızı öneren mevcut özellik, nefes alma egzersizleri, boyun egzersizleri, meditasyon ve tüm vücut taraması olmak üzere dört farklı egzersiz uygulamasını mola vakitlerinde kullanıcılara sunuyor.

Kullanıcıların zihin sağlığına önem verirken, çalışmalarına daha fazla odaklanmasını sağlayan Opera Air, aynı zamanda mevcut Opera tarayıcılarından alışık olduğumuz reklam engelleyici, ücretsiz VPN ve ChatGPT destekli Aria AI asistanı pek çok yararlı özelliği de bünyesinde barındırıyor. Yeni tarayıcıyı Windows ve Mac cihazınıza ücretsiz olarak buradan indirebilirsiniz.

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