Opera, Avrupa’ya Özel iOS Tarayıcısını Duyurdu!

Apple, DMA tarafından zorunlu kılınan daha geniş erişimini kapsamlı değişikliklere gidiyor. DMA’le birlikte üçüncü parti uygulama marğazalarının kullanılmasının yolu açılmıştı.

Opera bu bağlamda iPhone'lar için “yapay zekâ merkezli” One tarayıcısının bir sürümünü yayınlayacağını duyurdu.

Opera, uygulamasının geliştirilmiş kullanıcı arayüzü ve deneyimi ile Safari alternatifleri arasında öne çıkacağını iddia ediyor. Opera ayrıca, Avrupa ile de ilgili bir şekilde, yakın gelecekte daha da fazla yapay zekâ seçeneğinin geleceğini de açıkladı.

Opera One, iPhone Kullanıcıların En Tercih Ettiği Tarayıcı Olacak

Dijital Pazarlar Yasası ya da DMA Mart 2024'te yürürlüğe girecek. Avrupa'nın önde gelen tarayıcı geliştiricilerinden Opera, iPhone'lar için One tarayıcısının tamamen işlevsel bir sürümüyle "iOS kullanıcıları için rekabete" hazır olacağını iddia ediyor.

Opera'nın mobil bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Jorgen Arnesen, DMA'yı “rekabeti teşvik etmek ve kullanıcılara iOS'ta daha çeşitli tarayıcı seçenekleri sunmak” konusunda önceden görevlendirdi. Şirket, başlangıçta Aria olarak bilinen entegre yapay zekâyı odak noktasına koyduğu için bu iPhone sahiplerinin yeni seçim ekranlarından tarayıcısını seçeceklerinden oldukça emin olduklarını belirtti.

Ayrıca, iPadOS için de benzer bir deneyim yakında yolda olabilir. iOS için Opera One'ın birkaç ay içinde yüklenebilir olması bekleniyor. Bu arada, üreticisinin yakında (aynı zamanda Avrupa merkezli) önemli bir AI altyapı projesine yapılan büyük yatırım ile sürekli gelişiminin güvence altına alınacağı belirtiliyor.

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