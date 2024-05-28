Opera ve Google Anlaşma Yaptı: En Yeni Yapay Zeka Özelliği Aria'ya Geliyor!

Opera tarayıcısı kullanıcıları için yapay zeka araçlarının bulunduğu kütüphaneyi genişetmeye devam ederken, Google da Gemini yapay zekasını rakiplerine sunmaya devam ediyor.

Yeni gelen habere göre iki rakip şirket olan Google ve Opera arasında yeni bir anlaşma gerçekleşti. Opera, Cloud'un Gemini modellerini Aria tarayıcısının yapay zekasına getireceğini söyledi.

Google ve Opera Arasında Gemini Anlaşması

İki şirketin yaptığı ortaklık detaylarında görüntü oluşturma ve metinden sese dönüştürme işlemlerinin de yer aldığı söylendi. Opera kullanıcıları artık bugünden itibaren Aria'nın Vertex AI aracı üzerinden Imagen 2 modelini ücretsiz kullanarak görüntü oluşturmaya başlayabilecek.

Opera'nın son sürüm güncellemesini yapan kullanıcılar, tarayıcının yapay zekasının yanıtlarını da sohbet eder gibi okumasını sağlayan özelliğe de kavuşmuş olacak. Opera tarafından konuyla ilgili şu şekilde açıklama yapıldı:

"Şirketlerimiz 20 yılı aşkın süredir işbirliği yapmaktadır. Tarayıcı yapay zeka hizmetleri paketimizi daha da güçlendirmek için bu iş birliğinin üretken yapay zeka alanında derinleştirildiğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz."

Opera'nın Aria yapay zekalı tarayıcısı, birden fazla sağlayıcıyı kullanabilmesi kullanıcıların daha fazla dikkatini çekiyor. Google'ın Gemini modelinin de dahil edilmesi ile Opera, kullanıcılarına "en güncel bilgiyi yüksek performansla" sunmayı hedefliyor.