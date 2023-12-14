Opera GX Yeni Özelliği Duyurdu: Panik Butonu ile Ekranınızı Koruyun!

Opera Software, 'Ekranınızı gizli tutun' sloganıyla birlikte, utanç verici bir internet gezintisi sırasında tarayıcıda ki içeriği gizlemenize yardımcı olacak bir 'Panik Düğmesi' ekledi. Opera GX'in en son güncellemesi ile gelen panik butonu, sizi beklenmedik birisi için veya patronunuzun gözetiminden hızla kurtarmanıza yardımcı olacak, artık gizlenmek daha kolay.

Bu yeni özellik, F12 tuşuyla hızlı bir şekilde etkinleştirilebiliyor. Bu sayede beklenmedik anlarda veya patronunuz sizi Excel'de yapmanız gereken birçok iş varken Twitch izlerken yakaladığında, tüm sekmelerden sesi kapatıp güvenli içerikli yeni bir pencereye geçebilirsiniz.

Opera, blog yazısında, "Bu özellik, anında tüm sekmelerin sesini kapatır ve oynatmayı duraklatır. Aynı anda tamamen sıradan ve güvenli içerikli yeni bir pencere açarak sırlarınızı bir gün daha güvende tutar," şeklinde ifade etti.

Ortam temiz olduğunda, pencerelerinizi F12'ye tekrar basarak geri yükleyebilirsiniz, bu aynı zamanda güvenli web sayfasını da kapatır. Panik Buton, YouTube, Twitch veya Wikipedia gibi güvenli sekmeler olarak seçebileceğiniz önceden yüklenmiş bir web sitesi listesi ile birlikte geliyor. Ayrıca, traktör kulüpleri ve yavru hayvanlar web siteleri gibi tamamen sıradan web sitelerini kendi tercihlerinize göre de seçebilirsiniz.

Oyun Severlere Özel: Opera GX ile Oyunculara Yönelik Tarayıcı

Panik modu için Opera GX'in ayarlarında "Early Bird" seçeneğini etkinleştirmeniz gerekiyor. Bu özellik, Opera GX'in sonuncu ve beşinci seviye güncellemesinin bir parçasıdır ve aynı zamanda misafir sekmeleri özelliği ve Twitch girişlerine yönelik iyileştirmeler de içerir.

Ayrıca Opera GX, 2019'da ilk kez gönderildiğinden beri oyunculara yönelik özel olarak tasarlanmış bir tarayıcıdır. CPU ve GPU kullanımına sınırlar koymanıza olanak tanır ve Twitch, Instagram, WhatsApp gibi web hizmetlerine hızlı erişim sağlayabileceğiniz kullanışlı bir kenar çubuğu içerir.

Panik butonu, gizliliğinizi korumak için harika bir araçtır. Yeni bir seviyeye geçmek ve utanç verici durumları önlemek artık sadece bir tuşa basma kadar kolay.