Opera'nın Yeni Yapay Zekası, İnternetti İşlerinizi Sizin Yerinize Yapacak!

Dünyanın önde gelen internet tarayıcısı geliştiricilerinden Opera, yapay zeka özellikleriyle öne çıkan Opera One isimli tarayıcısı için herkesi heyecanlandıracak bir güncelleme yayınladı. Zira popüler tarayıcı, yeni güncelleme ile birlikte tam anlamıyla yapay zeka desteği kazandı.

Kullanıcılar, yeni sürümle birlikte güncellenen Aria isimli yapay zeka asistanının genel olarak tarayıcıyı yönetmesine izin verebilecek. Bu yenilik, kullanıcıların internette daha verimli bir gezinti imkanı sunacak.

Yeni Yapay Zeka Aracı Aria, Opera One'daki Sekmeleri Tek Başına Yönetebilecek

Opera'nın yeni güncellemesiyle birlikte yapay zeka asistanı Aria, tarayıcı sekmelerini yönetme yeteneği kazanarak kullanıcı deneyimini önemli ölçüde kolaylaştıracak. Yapılan resmi açıklamaya göre, kullanıcılar Aria'ya doğrudan komut vererek sekmeler üzerinde tam kontrol sağlayabilecek. Örneğin, "Diğer tüm sekmeleri kapat" gibi basit bir talimatla istenmeyen sekmeleri tek hamlede temizleyebileceksiniz.

Yeni özellikler arasında sekmeleri sabitleme, gruplandırma ve kaydetme gibi kullanışlı işlevler de yer alıyor. Bu işlemleri başlatmak için Windows kullanıcıları CTRL+, Mac kullanıcıları ise Command+ tuş kombinasyonunu kullanabilir.

Opera One'ın bu güncellemesi Aria'yı sadece sekme yönetimiyle sınırlı tutmuyor. Yenilenen yapay zeka asistanı artık daha gelişmiş yazma özellikleri sunarken, ayrı bir sekme olarak da kullanılabiliyor. Opera'nın açıklamasına göre Aria, tariflerden oyunlara, ürün incelemelerinden teknik konulara kadar geniş bir yelpazede daha detaylı ve doğru yanıtlar verebilecek kapasiteye de ulaştı. Asistanın yeni özelliklerini deneyimlemek için Opera One'ın son güncellemesini yüklemek yeterli.

Peki siz Opera One'ın yenilenen Aria asistanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...