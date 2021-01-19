Opera VPN'in Masaüstü Versiyonu Yayınlandı

Opera'nın ücretsiz VPN'i nihayet masaüstü versiyonu için de yayınlandı. Yayınlanan kararlı sürümde kullanıcılar 256-bit AES şifreli bağlantı ile 5 farklı lokasyondan VPN hizmeti alabilecekler. Güncellenmiş Opera sürümüyle birlikte gelen özellik artık herkes tarafından kullanılabilir.

Tamamen ücretsiz olarak yararlanabileceğiniz Opera VPN'in sunucuları Amerika, Singapur, Kanada, Hollanda ve Almanya'da bulunuyor. Güvenli bir şekilde internette gezmenize olanak tanıyan hizmet reklamları engellemeye devam ediyor ve gelişmiş güvenlik önlemleriyle diğer muadillerinden ayrılıyor.

OPERA VPN Özellikleri

Tamamen Ücretsiz

256-bit AES Şifreleme

Beş Farklı Sunucu

OPERA VPN Nasıl Kullanılır?

Opera internet tarayıcısını açın.

Sağ köşedeki kilit simgesine tıklayın.

Bağlan butonuna basın.

Opera VPN uygulaması Safari, Chrome ve diğer tarayıcılarla entegre çalışan yerleşik bir reklam engelleyiciyle beraber iOS platformuna Mayıs ayında gelmişti. Reklamları bloke ederken yüzde 100’e yakın bir başarı sağlayabilen hizmetten kullanıcılar oldukça memnun kaldı. iOS platformuna çıktıktan hemen sonra çalışmalarını sıklaştıran Opera, beklenildiği gibi Opera VPN uygulamasının Android versiyonunu da çıkarmıştı.