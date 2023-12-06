Oppenheimer Apple TV’ye Geldi: Satın Alma ve Kiralama Fiyatı Belli Oldu!

Oppenheimer filminde, Oppenheimer'ın bilimdeki devrim niteliğindeki katkılarına odaklanırken onun kişisel hayatına da dokunuyor.

Apple TV'nin sağladığı konfor ve kaliteyle Oppenheimer'ı yakından tanıma şansını kaçırmayın. Film, ışık tutan belgesel tarzıyla, bilimin ve tarihin kesişiminde unutulmaz bir yolculukla sizlerle.

Oppenheimer Şimdi Apple TV'de: İzlemek Sadece Bir Tık Uzağınızda!

Dünya çapında ün kazanmış bilim adamı J. Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan etkileyici belgeseli artık Apple TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Oppenheimer'ın bilim dünyasındaki iz bırakan yolculuğunu keşfetmek isteyenler için film 18,99 TL karşılığında satın alınabilir veya 4,99 TL'ye kiralanabilir. Hem bilim tutkunları hem de tarih meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat.

Apple TV'nin kullanıcı dostu ara yüzü üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabileceğiniz bu muhteşem film, izleyenleri bilgi dolu bir serüvene davet ediyor. Hem bilim meraklıları hem de sinema tutkunları için Oppenheimer, Apple TV ekranlarında!