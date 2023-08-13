Oppenheimer Filminden Yeni Bir Rekor Daha Geldi!

21 Temmuz’da vizyona giren Oppenheimer filmi, "atom bombasının babası" olarak bilinen Julius Robert Oppenheimer'ı konu edindi. İkinci Dünya Savaşı döneminin önemli isimlerinden olan teorik fizikçinin filmi, gişede izlenme rekorları kırıyor.

Atom bombasının yapılışını izleyen seyirciler, Oppenheimer'ı gişede yalnız bırakmadı. Öyle ki film, gişede en çok hasılat yapan İkinci Dünya Savaşı konulu film olarak tarihe geçti. Bu sayede filmin yönetmeni Christopher Nolan da kendi rekorunu kırmış oldu.

Oppenheimer, Dunkirk Filminin Rekorunu Kaptı!

Oppenheimer, şu ana kadar küresel gişede 550 milyon dolar hasılat yaptı. Böylece tüm zamanların en çok hasılat yapan İkinci Dünya Savaşı konulu filmi oldu.

Filmde Cillian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr gibi birbirinden ünlü oyuncular performanslarını sergiledi.

Tüm zamanların rekorunu kıran filmin yönetmeni Christopher Nolan, en çok hasılat yapan İkinci Dünya Savaşı konulu filmler listesine adını ilk defa yazdırmıyor. Bunun öncesinde listeye yine ona ait olan ve 527 milyon dolar hasılat yapan “Dunkirk” filmiyle girmişti.

Film, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunun Fransa'nın Dunkerque kıyılarında 400 bin askerle sıkışmasını ve tahliye edilmesini anlatıyordu.

Dinamo Harekâtı olarak da bilinen olayı konu alan film, en iyi İkinci Dünya Savaşı filmleri arasında yer alıyor. Oppenheimer ise çok sevilen Dunkirk filminin rekorunu bu seneki başarısıyla eline almış oldu.

Küresel gişede en çok hasılat yapan diğer filmler arasında ise Schindler'in Listesi ve Piyanist gibi çok sevilen yapımlar bulunuyor.

Siz, Oppenheimer ve İkinci Dünya Savaşı konulu diğer filmleri izlediniz mi? Yorumlarda buluşalım.