Barbie ve Oppenheimer Rekor Hafta Sonu Açılışına İmza Attı!
Sinemaseverlerin sırasıyla izlemek için sinemalara koştuğu Barbie ve Oppenheimer'ın ilk hafta sonu gişe hasılatları belli oldu. İşte detaylar!
Sinema endüstrisi için oldukça değerli bir hafta sonunda, Barbie ve Oppenheimer ABD ve küresel gişelerde en çok izlenen iki film olmayı başardıı.
"Barbenheimer" olarak adlandırılan hafta sonunda her iki film de olağanüstü performanslarıyla tüm beklentileri aştı.
Barbie 337 Milyon Dolar ile Rekor Hasılat Elde Etti
Greta Gerwig'in yönetmenliğinde, Mattel'in ikonik moda bebeğine dayanan Barbie, gişede üst düzey bir süper kahraman filmi edasıyla önemli bir gişeye imza attı ve açılış hafta sonunda dünya çapında 337 milyon dolar gibi etkileyici bir hasılat elde etti.
Bu çıkış, Warner Bros. için çoğu ülkede en büyük açılış hafta sonu oldu ve The Super Mario Bros. Movie'nin 146,3 milyon dolarlık hasılatını geride bırakarak 2023'ün en iyi açılışına imza attı.
Oppenheimer İlk Hafta Sonunu 174 Milyon Dolar Hasılat ile Kapattı
Bu esnada J. Robert Oppenheimer ve atom bombasının yaratılışına odaklanan tarihi bir drama olan Oppenheimer da güçlü bir açılış yaparak dünya çapında 174,2 milyon dolar hasılat elde etti. Film, Christopher Nolan'ın en az 55 pazarda süper kahraman konulu olmayan filmler arasında en önemli açılışını gerçekleştirdi.
Barbie ve Oppenheimer'ın birleşik başarısı "Barbenheimer" fenomenini yarattı ve Avengers Endgame'in ardından tüm zamanların en büyük dördüncü hafta sonu açılışı yaşandı.
Barbie Filmi Bir Ülkede Yasaklandı: Peki Neden?
Vietnam, Güney Çin Denizi'nin tartışmalı dokuz çizgili haritasını tasvir ettiği gerekçesiyle Amerikan yapımı Barbie filmini yasaklama kararı aldı.
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