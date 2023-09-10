Oppo A2 Pro'nun Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Temmuz ayında TENAA sertifikası alan Oppo A2 Pro, China Telecom'un web sitesinde göründü. Bununla beraber Oppo A2 Pro modelinin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Peki, Oppo marka yeni akıllı telefon modeli neler sunacak?

Oppo A2 Pro'nun Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : FHD+

: FHD+ Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 1080

: MediaTek Dimensity 1080 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 64 MP + 2 MP

: 64 MP + 2 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Oppo A2 Pro, China Telecom'un web sitesinde PJG110 model numarasıyla listelendi. Ortaya çıkan bilgilere göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Gücünü MediaTek Dimensity 1080 işlemcisinden alacak cihazın 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. China Telecom'a göre depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri olacak.

Oppo A2 Pro Modelinin Fiyatı Ne Kadar?

Siyah, kahverengi ve mor renk seçenekleriyle birlikte geleceği söylenen Oppo A2 Pro'nun yaklaşık 285 dolar civarında başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı öne sürüldü.

Eylül ayı içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen Oppo A2 Pro modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.