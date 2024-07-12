Uygun Fiyatlı OPPO A38, Türkiye'de Satışa Çıkıyor! Özellikleri ve Fiyatı

OPPO, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda son olarak A38 modeli ile karşımıza çıkan şirket, söz konusu telefonun 50 megapiksel AI kamerası, uzun ömürlü 5000mAh bataryası ve 33W SUPERVOOC hızlı şarj özelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Pekki OPPO A38 özellikleri ve fiyatıyla kullanıcılara neler sunuyor?

OPPO A38 Özellikleri ve Fiyatı

OPPO A38, özellikleri ve fiyatı ile kuşkusuz 2024'ün en iddalı telefonlarından biri. Cihaz gücünü MediaTek'in Helio G85 işlemcisinden alıyor. Daha önce Daha önce TECNO CAMON 20 ve Xiaomi Redmi Note 9 gibi modellerde kullanılan bu işlemci, özellikle günlük kullanımda fazlasıyla yeterli bir yonga seti olarak karşımıza çıkıyor.

RAM tarafında ise ülkemizde satışa sunulan modelde 6 GB LPDDR4X bellek kullanılıyor. Ayrıca 128 GB depolama seçeneği de bu modelde mevcut. OPPO A38, 6.56 İnç boyutunda 720x1612 (HD+) çözünürlüğe sahip IPS LCD ekran ile geliyor. Söz konusu panel 90 Hz tazeleme hızını destekliyor.

Kamera özelliklerine baktığımızda karşımıza ikili bir dizilim çıkıyor. Bunlar; 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Ön tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerası mevcut. Cihazın kamerasının bazı yapay zeka özelliklerini desteklediğini de hatırlatmakta fayda var.

OPPO A38, 5000mAh büyüklüğünde 33W SUPERVOOC şarj teknolojisini destekleyen bir batarya ile geliyor. Buna ek olarak IP54 toz geçirmez ve IPX4 su geçirmez derecesiyle dayanıklılığı da ön planda tutuyor. Telefonun Parlak Sarı ve Parlak Siyah olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor. Cihazın tüm özellikleri ise şu şekiklde:

OPPO A38 Teknik Özellikler

Tasarım Kalınlık: yaklaşık 8.16mm Ağırlık: yaklaşık 190g Renk Seçenekleri: Parlak Sarı, Parlak Siyah

Ekran Boyut: 6.56" Ekran Oranı: %89.8 Çözünürlük: HD + (1612×720) Yenileme hızı: 90Hz Renk Gamı: %100 DCI-P3 En Yüksek Parlaklık: 700nit (Yüksek Parlaklık Modunda) Gün Boyu Yapay Zeka Göz Konforu

Güç MediaTek Helio G85 Platform

Depolama 6GB RAM + 128GB ROM 1GB, 2GB, 4GB, 6GB RAM genişletmeyi destekler

Kamera Arka: 50MP AI Kamera + 2MP Bokeh Kamera Ön: 5MP Ön Kamera Çekim Modu: 50MP Ultra Net Fotoğrafçılık, Portre Bokeh, Portre Rötuşu Batarya Pil: 5000mAh Hızlı Şarj: 33W SUPERVOOCTM, 75 dakikada %100

Arayüz Android 13 tabanlı ColorOS 13.1



OPPO A38 12 Temmuz 2024 tarihinden itibaren tüm operatörlerde, perakende mağazalarda ve e-ticaret sitelerinde Parlak Sarı ve Parlak Siyah renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı 8.499 TL olacak.