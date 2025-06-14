Bu Fiyat Şaka mı? 6000 mAh Bataryalı Telefonun Fiyatı Sızdırıldı

Android akıllı telefon devi Oppo, geçen ay A5 4G ve A5x 4G modellerini tanıttı. Şimdi ise şirket, A5 5G ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda tanıtılacak modelle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki telefonun fiyatı ortaya çıktı. İşte iddia edilen Oppo A5 5G özellikleri ve fiyatı...

Beklenen Oppo A5 5G Özellikleri

Oppo A5 5G fiyatına geçmeden önce daha önce ortaya çıkan özelliklere bakalım. İddialara göre cihaz, 6.67 inç boyutunda 1604 x 720 piksel çözünürlüklü LCD ekrana yer verecek. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı ve 1000 nit tepe parlaklık sunacak.

Gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alacak akıllı telefonun ön tarafında 8 MP özçekim kamerası bulunacak. Arka taraftaysa 50 MP ana + 2 MP yardımcı sensörden oluşacak kurulum yer alacak. Son olarak 45W hızlı şarjdan beslenecek 6000 mAh'lik bataryadan güç çekeceğini de belirtelim.

İddia Edilen Oppo A5 5G Fiyatı

Oppo A5 5G başlangıç fiyatı 179 dolar olacak. Bu fiyat 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı için geçerli. Bununla birlikte 8 GB RAM + 256 GB depolama seçeneği de bulunacak fakat bunun fiyatı belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oppo A5 5G'nin özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.