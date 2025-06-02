Devasa Bataryalı Oppo A6i, Google Veri Tabanında! İşte Özellikleri

Akıllı telefon kataloğunu sürekli büyüten Oppo, yakında A6i 5G ile karşımızda olacak. Geçen ay Çin'de sertifika alan ve PKW120 model numarasına sahip olduğu görülen bu cihaz, şimdi ise Google veri tabanında görüntülendi. Böylelikle bazı özellikleri netleşti. İşte beklenen Oppo A6i 5G özellikleri!

Beklenen Oppo A6i 5G Özellikleri

Model, Google Play Console veri tabanında görüntülendi. Burada yer alan bilgilere göre Oppo A6i 5G, HD çözünürlükte (1604 x 720 piksle) 6.67 inç boyutunda LCD bir ekranla gelecek. Bununla birlikte cihaza 2.4GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci güç verecek. Bu yonga setinin MediaTek Dimensity 6300 olacağı tahmin ediliyor.

Google kayıtlarındaki bilgiler bunlardan ibaret. Fakat telefon hakkında daha fazla fikir sahibi olabilmek için geçmiş sızıntılara göz atabiliriz.

Mevcut iddialara göre Oppo A6i 5G, 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı seçenekleriyle satışa çıkacak. 6000 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekecekken, ön tarafında 8 MP özçekim kamerası bizleri karşılayacak. Arka taraftaysa 50 MP + 2 MP çift kamera kurulumun bulunması bekleniyor.

Beklenen Oppo A6i 5G özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran: 6.67 inç LCD, HD+ çözünürlük (1604 x 720 piksel)

6.67 inç LCD, HD+ çözünürlük (1604 x 720 piksel) İşlemci: 2.4GHz hızında sekiz çekirdekli işlemci (Büyük ihtimalle MediaTek Dimensity 6300)

2.4GHz hızında sekiz çekirdekli işlemci (Büyük ihtimalle MediaTek Dimensity 6300) RAM: 6 GB veya 8 GB

6 GB veya 8 GB Depolama: 128 GB veya 256 GB

128 GB veya 256 GB Batarya: 6000 mAh kapasite

6000 mAh kapasite Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı kamera (çift kamera kurulumu)

50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı kamera (çift kamera kurulumu) Diğer Özellikler: Yan tarafta parmak izi sensörü, Android tabanlı ColorOS arayüz, 5G bağlantı desteği

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İddia edilen Oppo A6i 5G özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.