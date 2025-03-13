Oppo, Uzun Pil Ömrü ve Dayanıklılığıyla Dikkat Çeken Yeni Akıllı Telefonunu Görücüye Çıkardı!

Son dönemde piyasaya sürdüğü başarılı ürünleriyle iyi bir ivme yakalayan Çin merkezli teknoloji devi Oppo, akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Ünlü şirket son olarak, giriş seviyesinde rekabet edecek yeni bir modelini daha satışa sundu.

Oppo A5 Pro isimli yeni cihaz, dev batarya kapasitesi ile birlikte suya ve darbelere dayanıklı olması ile şimdiden pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı.

Oppo A5 Pro Özellikleri

Kullanıcıların en zorlu koşullarda bile rahatlıkla kullanabileceği kadar dayanıklı olduğu söylenen yeni Oppo A5 Pro, IP69 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı yüksek koruma sağladığını kanıtlarken, askeri standartlarda 14 farklı dayanıklılık testinden geçmesiyle öne çıkıyor.

Oppo'nun yeni telefonu, 6.67 inçlik HD+ çözünürlüklü, 90Hz yenileme hızlı, 1000 nit parlaklık seviyeli LCD bir ekran ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Gücünü Snapdragon 6s Gen 1 işlemcisinden alan cihaz, 8GB RAM ile birlikte 256GB depolama alanı sunuyor. 5.800mAh gibi oldukça yüksek batarya kapasitesi ile gün boyuna ayakta kalan A5 Pro, 45W hızlı şarj desteği sayesinde hızlı bir şekilde kendini doldurabiliyor.

Optik tarafına da değinecek olursak, yeni cihaz 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörünü bünyesinde barındırıyor. Telefon ayrıca ön tarafta yer alan 8 MP ön kamera ise selfie çekimlerinde iyi bir performans sergiliyor. Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile çalışan yeni telefonun çift hoparlör sistemi, USB-C bağlantı girişi ve parmak izi okuyucu gibi fena olmayan özelliklere de sahip olduğunu belirtelim.

Kahverengi ve zeytin yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan Oppo A5 Pro'nun başlangıç fiyatı 200 dolar olarak belirlendi. Cihazın 5G versiyonu ise yaklaşık 250 dolara alıcı buluyor. sahip olduğu özelliklere kıyasla uygun sayılabilecek bir fiyata saghip olan yeni telefonun Oppo'yu mutlu edebilecek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Peki siz yeni Oppo A5 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...