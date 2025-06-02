Dev Bataryalı Ucuz Telefon Türkiye'de! 8 GB RAM'e Sahip

2025 yılının mart ayında tanıtılan Oppo A5 Pro Türkiye'de satışa sunuldu. OPPO'nun uygun fiyatlı telefonu devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve 45W hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Oppo A5 Pro Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip A5 Pro, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 264 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen telefonda 8 GB LPDDR4X RAM bulunuyor.

Telefon gücünü Snapdragon 6s 4G Gen1 işlemcisinden alıyor. 11 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.1 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

A5 Pro modeli 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı UFS 2.1 depolama alanı sunuyor. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip ikinci kamera yer alıyor.

Telefonun ön yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Oppo A5 Pro Türkiye Fiyatı

Kahverengi ve zeytin yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Oppo A5 Pro isimli telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.