Samsung'dan Uygun Fiyatlı Telefon! Dev Batarya, 120Hz Ekran ve Dahası

Geçtiğimiz haftalarda Galaxy F56 modelini tanıtan Samsung, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Devasa batarya kapasitesine sahip olması beklenen Galaxy F36 5G isimli bütçe dostu telefon Bluetooth SIG veritabanında ortaya çıktı.

Samsung Galaxy F36 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Geçtiğimiz ay resmî destek sayfalarında görünen Samsung Galaxy F36 5G bu kez Bluetooth SIG veritabanında ortaya çıktı. Bütçe dostu telefon, sertifika sitesinde SM-E366B/DS model numarasıyla göründü.

Galaxy F36 5G modelinin haziran veya temmuz ayında tanıtılacağı öne sürüldü. Telefonun 200 dolar veya 250 dolar civarı bir fiyata sahip olması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Samsung, 2023 yılının ağustos ayında Galaxy F34 5G modelini tanıttıktan sonra Galaxy F35'i duyurmamıştı.

Samsung Galaxy F36 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefon gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alacak. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

6.000 mAh batarya kapasitesi ile gelmesi beklenen telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. 120Hz yenileme hızına sahip telefonun 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacağı söyleniyor.