Oppo A55 Türkiye'de Satışa Sunuldu: Özellikleri ve Fiyatı!

Oppo A55 Türkiye'de satışa çıktı. Yeni Oppo modeli sahip olduğu teknik özellikler ve şık tasarım ile dikkat çekmeyi başarıyor. Peki, Oppo A55 özellikleri ve fiyatı nedir? Yeni model ile ilgili ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Oppo A55 Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Ekran: 6,51 inç, IPS LCD

Çözünürlük: 720 x 1600 piksel

İşlemci: MediaTek Helio G35

RAM: 4 GB

Dahili Depolama Alanı: 64 GB

Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 5000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, ColorOS 11.1

Ağırlık: 193 gram

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: KDV dahil 3.499 TL

6,51 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. IPS LCD ekrana sahip olan telefonda 163,6 mm x 75,7 mm x 8,4 mm boyutlarında. 3 boyutlu kavisli bir yapının yer aldığı cihaz, delikli ekran tasarımına sahip.

Yapay zeka destekli akıllı arka aydınlatma özelliği, farklı aydınlatma ortamlarında parlaklık ayarlarını otomatik olarak ayarlıyor. Böylelikle cihaz gün boyu gözlerinizi yormayacak şekilde her zaman rahat bir kullanım sunuyor.

Gücünü MediaTek Helio G35 işlemcisinden alan Oppo A55'te 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Sahip olduğu şık tasarım ile dikkat çeken cihazda 256 GB'a kadar MicroSD kart desteği yer alıyor.

Oppo'nun yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön tarafında 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön kamerada yapay zeka temelli güzelleştirme modu mevcut.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 18W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Parmak izi okuyucusu telefonun yan kısmına konumlandırılmış. USB Type-C 2.0 portunun tercih edildiği telefonda 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Gökkuşağı mavisi ve ışıltılı siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen Oppo A55 isimli akıllı telefon modelinin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 3.499 TL olarak belirlendi.