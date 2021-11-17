Google Pixel 6 Kalp Hızını Ölçebilecek

Kısa bir süre önce tanıtılan ve satışa sunulan Google Pixel 6, başka herhangi bir aksesuara ihtiyaç duymaksızın, yalnızca kamera ile kalp hızını ölçebilecek ve solunum takibi yapabilecek. Google Fit uygulamasının erken erişim sürümünde kullanıma sunulan bu özellik, bazı kullanıcılar için gerçekten de işlevsel olabilir.

Google Pixel 6 Kalp Hızını Yalnızca Kamera ve Flaş ile Ölçebilecek

Bir akıllı telefon ile kalp hızınızı takip etmek kulağa garip geliyor olabilir ancak temelde bir akıllı saatten önemli ölçüde farklı değil: Bir akıllı saat kullandığınızda optik kalp sensörü derinizin altına ışık gönderir ve emilen ışık miktarına bağlı olarak kalp hızınız üç aşağı beş yukarı doğru bir skalada hesaplanabilir.

Google Pixel 6, Google Fit uygulamasının en yeni sürümünde benzer bir teknolojiden faydalanacak. Burada ışık kaynağı kameranın flaşı, optik sensör ise kameranın kendisi olacak. Hatırlarsanız Samsung da, eski cihazlarında bu teknolojiyi aktif olarak kullanıyordu.

Eğer Pixel 6 ile bu özelliği ne zaman kullanabileceğinizi merak ediyorsanız, Google Fit'teki özelliğin herkese açık bir şekilde yayınlanmasını beklemelisiniz. Bu birkaç haftadan birkaç aya kadar uzun bir dönem aralığına yayılabilir. Ayrıca erken erişim sürümüne dahil olarak daha erken dönemde deneyebileceğinizi de hatırlatmak isterim.

Eğer bu özelliğe direkt destek sunan bir akıllı telefona sahip değilseniz bile, çeşitli uygulamaları kullanarak aynı sistemden faydalanabilirsiniz. Örneğin Welltory, akıllı telefonunuzun kamerası ve flaşı ile kalp hızınızı takip edebileceğiniz uygulamalardan birisi. Ayrıca ilgili diğer programları da içeriğin sonunda sizler için listeleyeceğim.

Bir akıllı saat ve akıllı telefon ile yaptığım testlerde, akıllı saatteki verilerle akıllı telefon uygulamasındaki verilerin neredeyse birebir olduğunu gözlemledim. Bu da temelde, akıllı telefondaki kalp hızı uygulamalarının beklenenden çok daha iyi bir performans sundukları anlamına geliyor.