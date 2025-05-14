OPPO'dan Dev Bataryalı Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz haftalarda uygun fiyata 120Hz ekran ve dahasını sunan OPPO A5 Pro modeli tanıtılmıştı. Yaşanan yeni sızıntı, serinin yeni modeli A5x'in özelliklerini gözler önüne serdi. Yeni telefon büyük batarya kapasitesiyle öne çıkıyor.

OPPO A5x'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan tanıtım görsellerine göre A5x gücünü Snapdragon 6s Gen 1 işlemcisinden alacak. Bu işlemci dört adet 2.1 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun IPS LCD ekranı 90Hz yenileme hızı ve 1000 nit tepe parlaklığı sunacak. A5x modelinde IP65 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. A5 Pro modelinde 5.800 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelecek A3x'in güç butonunda parmak izi sensörü bulunacak.

Telefonun arka tarafında iki kamera yer alacak. Bunların 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası olacağı tahmin ediliyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.