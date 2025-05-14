vivo'nun Yeni Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde Y300 GT modelini tanıtan vivo, yeni telefon üzerinde çalışıyor. T4 Ultra olarak isimlendirilmesi beklenen telefon Geekbench testinde ortaya çıktı. Bu testin sonuçları, telefonun hem sergilediği performansı hem de bazı özelliklerini gözler önüne serdi.

vivo T4 Ultra Geekbench'te Ortaya Çıktı

vivo V2504 model numarasına sahip olan vivo T4 Ultra modeli tek çekirdek testinde 1.178 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4.089 puan aldı. Geekbench testinde telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Telefonun 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor.

Geekbench testine göre telefonda Dimensity 9300 Plus yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

Android 15 tabanlı Funtouch 15 ile birlikte gelecek telefon ayrıca Bluetooth SIG veritabanında da görüntülendi. Telefona dair bilgiler bunlarla sınırlı. Önümüzdeki haftalarda telefona dair daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

vivo T4 Ultra Çıkış Tarihi

vivo T4 Ultra modelinin 2025 yılının eylül ayında tanıtılacağı söyleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.