Devasa Bataryalı Telefonun Tüm Özellikleri Sızdı!

Oppo, A6 Pro 5G adlı yeni modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Markanın 9 Eylül'de ana vatanı Çin'de gerçekleştireceği etkinlikte tanıtılacak bu cihazın bazı özellikleri daha önce açıklanmıştı. Şimdi ise neredeyse tüm özellikleri sızdırıldı. İşte beklenen Oppo A6 Pro 5G özellikleri...

Beklenen Oppo A6 Pro 5G Teknik Özellikleri

Oppo A6 Pro 5G, China Telecom’un resmi sitesinde görüntülendi ve böylece cihazın neredeyse tüm detayları netleşmiş oldu. PLN110 model numarası ile piyasaya sürülecek telefon, 6,57 inç AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük sunacak. Gücünü ise MediaTek Dimensity 7300 işlemciden alacak.

Bu işlemciye 8 GB / 12 GB / 16 GB RAM seçenekleri eşlik ederken, depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunacak. Harici hafıza desteği ise yer almayacak. Kamera tarafında ön kısımda 16 MP özçekim kamerası, arka tarafta ise 50 MP ana sensör + 2 MP yardımcı kameradan oluşan çift kamera kurulumu dikkat çekiyor.

Telefonun öne çıkan en büyük artısı 7.000 mAh bataryası olacak. Ayrıca bu dev batarya 80W hızlı şarj desteği ile desteklenecek. Kutudan Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile çıkacak olan model, bağlantı özellikleri olarak NFC, Bluetooth, Wi-Fi ve USB-C sunacak.

Son olarak tasarım detaylarına bakıldığındaysa cihazın 158,16 x 74,99 x 7,96 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında olacağı görülüyor.

Beklenen Oppo A6 Pro 5G teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6,57 inç AMOLED, FHD+ (1080 x 2376 piksel)

6,57 inç AMOLED, FHD+ (1080 x 2376 piksel) İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 (MT6878)

MediaTek Dimensity 7300 (MT6878) RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB (harici kart desteği yok)

256 GB / 512 GB (harici kart desteği yok) Arka Kamera: 50 MP ana + 2 MP yardımcı sensör

50 MP ana + 2 MP yardımcı sensör Ön Kamera: 16 MP selfie kamerası

16 MP selfie kamerası Batarya: 7.000 mAh, 80W hızlı şarj

7.000 mAh, 80W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 15 + ColorOS 15

Android 15 + ColorOS 15 Bağlantı: NFC, Bluetooth, Wi-Fi, USB-C

NFC, Bluetooth, Wi-Fi, USB-C Güvenlik: Ekran içi parmak izi sensörü

Ekran içi parmak izi sensörü Tasarım: 158,16 x 74,99 x 7,96 mm, 190 gram

158,16 x 74,99 x 7,96 mm, 190 gram Malzeme: Plastik gövde, IP68/69 sertifikası

Plastik gövde, IP68/69 sertifikası Renk Seçenekleri: Altın, Siyah, Camgöbeği (Cyan)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oppo A6 Pro 5G modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.