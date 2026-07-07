Samsung'dan Müjde: One UI 9 Testleri İki Modelde Daha Başladı!

Samsung, One UI 9 sürümü uyumlu modellerinde test etmeye devam ediyor. Güney Koreli marka bu kapsamda testleri dahili ve beta olmak üzere iki koldan yürütüyor. Son gelişmelere göre orta segment iki model daha test aşamasına dahil edildi. İşte merak edilen detaylar!

One UI 9 Güncellemesi Hangi Samsung Telefonlarında Test Ediliyor?

Samsung'un geçtiğimiz yıllarda kullanıcıların beğenisine sunduğu Galaxy M34 ve M36 için One UI 9 testleri başladı. Akıllı telefonlar için hazırlanan test yazılımı sürümlerinin Samsung'un sunucularında tespit edildiğini belirtelim. Bunun yanı sıra söz konusu gelişmenin bir beta güncellemesinden ziyade dahili test olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani testlerin şimdilik sadece şirketin kendi bünyesinde gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz.

Galaxy M34 ve M36 İçin One UI 9 Güncellemesi Yayınlanacak mı?

Samsung One UI 9 beta güncellemelerini şu ana dek sadece Galaxy S26 serisi için yayınladı. Hatta markanın önümüzdeki hafta söz konusu seri için dördüncü beta sürümünü de kullanıma sunacağı söyleniyor. Yani buradan beta sürecinin sadece Galaxy S26 ailesiyle yürütüldüğünü anlayabiliyoruz.

Bu doğrultuda şirketin Galaxy M34 ve M36 için herhangi bir beta sürümü yayınlaması beklenmiyor. Kısacası akıllı telefonlar bir süre şirketin bünyesinde testlerden geçecek ve sonrasında direkt olarak kararlı sürümü alacak. Ancak bu çok da endişelenecek bir durum değil. Zira beta yapıları genellikle hatalarla dolu oluyor ve açıkcası çok da stabil bir kullanıcı deneyimi elde edemiyorsunuz.

Galaxy M34 ve M36 Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

Samsung'un One UI 9 güncellemesini 22 Temmuz'da tanıtılacak Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8 modelleriyle birlikte kullanıma sunması bekleniyor. Şirketin ilk etapta Galaxy S26 serisi gibi amiral gemisi modellerini yeni sürüme geçirmesi bekleniyor. Sonrasında ise orta segment ve giriş segment için dağıtımın başlayacağını söyleyebiliriz. Galaxy M34 ve M36 ise yüksek ihtimalle ağustos ortalarına doğru güncellenecek diyebiliriz.

Editörün Yorumu

One UI 9 güncellemesini heyecanla bekliyorum. Şirketin bu sürümle birlikte kullanıcılara daha büyük yenilikler sunacağını düşünüyorum. Açıkçası One UI 8.5'i çok fazla beğenmemiştim. Umarım One UI 9 beklentilerimizi tam anlamıyla karşılayan bir güncelleme olur.