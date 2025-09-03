OPPO 8 GB RAM'li Ucuz Telefon Tanıttı! 120Hz Ekrana Sahip

Mayıs ayında A5 modelini duyuran OPPO, kısa süre önce yeni bir telefon tanıttı. Uygun fiyatlı Android telefon A5i Pro 5G dev batarya, yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

OPPO A5i Pro 5G Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO A5i Pro 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük, 1000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefonda MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi ve Mali-G57 MC2 GPU bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO A5'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen telefonda 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB depolama alanı UFS 2.2 yer alıyor. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip monokrom kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

OPPO A5i Pro 5G modelinde IP65 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. 194 gram ağırlığındaki telefon 165,71 x 76,24 x 7,99 boyutlarında.

OPPO A5i Pro 5G Fiyatı

İki farklı renk seçeneği sunan OPPO A5i Pro 5G için 799 Malezya Ringgiti (7.774 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.