QCY Aşırı Ucuz Kablosuz Kulaklığını Tanıttı: 50 Saate Kadar Pil Ömrü ve Dahası!

QCY kısa bir süre önce güçlü teknik özelliklere sahip ve aynı zamanda fiyatıyla da üzmeyen MeloBuds N65'i tanıttı. Kablosuz kulaklık 50 saate kadar kullanım ömrüyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte QCY MeloBuds N65 özellikleri ve fiyatı!

QCY MeloBuds N65 Özellikleri Neler?

Mikrofon Donanımı: Sekiz mikrofonlu SkyDome V8+ sistemi

Gürültü Engelleme: 60 desibele kadar aktif gürültü engelleme

Gürültü Engelleme Modları: Adaptif sistem ve altı manuel mod

Pil Ömrü ANC Kapalı: Tek şarjla 11 saat ve kutuyla toplam 50 saat

Pil Ömrü ANC Açık: Tek şarjla 6 saat ve kutuyla toplam 27 saat

Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarjla 2.5 saat kullanım

Bağlantı Sürümü: Bluetooth 6.0

Çoklu Cihaz Desteği: Aynı anda üç cihaza kadar eşleştirme

Suya Dayanıklılık Sınıfı: IPX5

Renk Seçenekleri: Ay ışığı beyazı, gece siyahı ve buzul mavisi

Ekstra Yazılım Özellikleri: 30 dil destekli çeviri

QCY MeloBuds N65'te Gürültü Engelleme Özelliği Var mı?

QCY MeloBuds N65'te aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Şirkete göre kulaklıkta SkyDome V8+ ismi verilen sekiz mikrofonlu bir sistem kullanılıyor. Cihaz bu sayede 60 desibele kadar gürültü engelleme performansı sunuyor. Bunu biraz daha açarsak kulaklıktaki bu mikrofonlar dışarıdan gelen sesleri dinleyip analiz ediyor. Sonrasında ise sesleri en fazla 60 desibel kadar azaltarak dış ortam gürültüsünü daha az duymanızı sağlıyor.

Kulaklık bu kapsamda çevreye otomatik olarak uyum sağlayan adaptif bir sistemden yararlanıyor. Yani ortamdaki gürültü seviyesi değiştikçe kulaklık da engelleme şiddetini kendiliğinden ayarlıyor. Sadece bu da değil. Üründe şeffaf mod, seyahat modu ve rüzgar sesi modu olmak üzere toplamda altı adet mod mevcut. Bunları da manuel olarak seçebiliyorsunuz.

Telefon görüşmelerinde ise 'Sesim karşıya gidiyor mu?' endişesi yaşamanıza da gerek kalmayacak. Cihaz yapay zeka desteği sayesinde görüşmelerinizde sesinizi izole ediyor ve arka plan gürültüsünü kesiyor. Kısacası sesiniz karşı tarafa sorunsuz bir şekilde iletiliyor.

QCY MeloBuds N65'in Batarya Performansı Nasıl?

QCY'nin açıklamasına göre MeloBuds N65 aktif gürültü engelleme özelliği kapalıyken tek şarjla 11 saat ve şarj kutusuyla birlikte toplamda 50 saate kadar bir pil ömrü sunuyor. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde bu sürelerin tek şarjla 6 saate ve şarj kutusuyla birlikte toplam 27 saate kadar gerilediğini belirtelim. Öte yandan kulaklığın sadece 10 dakikalık bir şarjla 2.5 saat kullanım imkanı sunduğunu da söyleyebiliriz.

QCY MeloBuds N65 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

QCY MeloBuds N65 beyaz, siyah ve mavi renk opsiyonlarıyla raflardaki yerini alıyor. Kulaklığın fiyat etiketi ise 38 dolar (1.779 TL) olarak açıklandı. Bununla birlikte Türkiye'de QCY'nin çok sayıda kulaklığı satılıyor. Bu doğrultuda MeloBuds N65'in de çok yakında ülkemizde satışa çıkma ihtimalinin bulunduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

38 dolarlık bir kablosuz kulaklıktan böylesine kaliteli özellikler beklemiyordum. Güçlü teknik özelliklerinin yanı sıra tasarımı da oldukça şık. Açıkcası şu anda kullandığım kulaklığımda özellikle telefon görüşmelerinde ciddi sorunlar yaşıyorum. Bu nedenle QCY MeloBuds N65'i listeme ekledim. Türkiye'ye gelmesi durumunda hemen satın alacağım.