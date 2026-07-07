Xiaomi'nin Dev Bataryalı Telefonu Performans Testinde: İşlemcisi Ortaya Çıktı!

Redmi Note 17 Pro için artık geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde tasarımı sızdırılan akıllı telefon son olarak performans testlerinde göründü. Bu sayede cihazın işlemcisi, RAM'i ve Android sürümüyle ilgili artık bilgi sahibiyiz. İşte merak edilen detaylar!

Redmi Note 17 Pro Geekbench'ten Kaç Puan Aldı?

Redmi Note 17 Pro kısa bir süre önce 2607DRA18C model numarasıyla Geekbench testlerine girdi. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.027 ve çok çekirdekli testlerden ise 3.002 puan almayı başardı. Bu sayede yukarıda da belirttiğimiz gibi akıllı telefonun işlemcisi, RAM kapasitesi ve Android sürümü dolaylı yoldan da olsa belli oldu.

Redmi Note 17 Pro Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Geekbench testlerine giren prototipte Qualcomm'un Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. Bu yonga seti 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bunu biraz daha açarsak 4 nm destekli bir yonga seti 5 nm veya daha eski rakiplerine göre daha hızlı ve daha verimli çalışıyor.

Halihazırda Moto G57 Power gibi telefonlarda da kullanılan işlemci PUBG Mobile gibi yüksek grafikli mobil oyunlarda 60 FPS seviyesinde performans verebiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde söz konusu yonga setinin akıcı bir oyun deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz.

Redmi Note 17 Pro Kaç GB RAM'e Sahip Olacak?

Redmi Note 17 Pro'nun performans testi sonuçlarına baktığımızda 12 GB RAM'e sahip olacağını görebiliyoruz. Ancak tek bellek seçeneği bu olmayabilir. Yani marka tanıtım sırasında daha farklı bellek opsiyonlarını da duyurabilir. Bununla birlikte cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemini çalıştıracağını belirtelim.

Redmi Note 17 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Boyutu: 6.83 inç

Ekran Formu: Düz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Snapdragon 6s Gen 4

RAM: 12 GB

Batarya: 9.000 mAh

Ana Kamera: 50 MP

Ses Sistemi: Çift hoparlör

Dayanıklılık: Tam su geçirmez

Redmi Note 17 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi geçtiğimiz günlerde paylaştığı tanıtım posteriyle Redmi Note 17 serisinin temmuz ayında tanıtılacağını doğruladı. Hatırlanacağı üzere Redmi Note 15 serisi geçtiğimiz yılın aralık ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Yani yeni modeller beklenenden daha erken gelecek gibi görünüyor.

Redmi Note 17 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlanacağı üzere Redmi Note 15 Pro 5G an itibariyla ülkemizde 23.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Bu kapsamda Redmi Note 17 Pro'nun da 25.000 TL seviyesidne bir fiyata sahip olmasını bekliyoruz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Redmi Note 17 Pro ile ilgili ilk çıkan sızıntılar Snapdragon 6 Gen 5'ten güç alacağı yönündeydi. Ancak son Geekbench testlerien göre akıllı telefonda Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisinin yer alacağını görüyoruz. Bu yonga seti de oldukça başarılı diyebilirim. Yani oyunlarda gayet akıcı bir performans sergileyecektir diye düşünüyorum.