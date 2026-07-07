Samsung Galaxy S26 Serisinden Yeni Rekor: S25'i Geride Bıraktı

Samsung'un şubat ayında tanıtıp mart ayında satışa sunduğu Galaxy S26 serisi, ön sipariş döneminde gördüğü yoğun ilgiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise serinin yeni bir başarıya daha imza attığı ortaya çıktı. Samsung'un ana vatanı Güney Kore'den paylaşılan son verilere göre Galaxy S26 serisi satışlarda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S26 Serisi Güney Kore'de Kaç Adet Sattı?

Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra olmak üzere üç modelden oluşan serinin Güney Kore'de 6 Temmuz 2026 itibarıyla 3 milyon satış barajını aştığı açıklandı. Satışa sunulmasının ardından yalnızca 117 gün içinde bu başarıya ulaşan akıllı telefon serisi Samsung adına önemli bir rekora da imza attı.

Karşılaştırmak gerekirse Şubat 2025’te satışa çıkan Galaxy S25 serisi Güney Kore’de 3 milyon satış rakamına ancak ağustos ayında ulaşmıştı. Yani Galaxy S26 serisi aynı başarıyı selefinden yaklaşık bir ay daha erken elde etti. Öte yandan yeni seri ön sipariş döneminde de selefinden daha fazla sipariş almıştı. Bu durum yeni akıllı telefonların kullanıcılar tarafından çok daha yoğun ilgiyle karşılandığını ortaya koyuyor. Üstelik bu durum sadece Güney Kore için geçerli değil. Dünya genelindeki satışlar da oldukça yüksek.

Seri Neden Büyük İlgi Görüyor?

Samsung Galaxy S26 serisinin en çok satanlar arasında yer almasının arkasında birçok sebep var. Bunların başında ise serinin güçlü özellikler sunması geliyor. Özellikle Ultra model; yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar çekebilmesi, premium tasarımı ve güçlü donanımları ile dikkat çekiyor. Ki zaten serinin en çok tercih edilen modeli de Ultra.

Bunun yanı sıra Galaxy AI kapsamındaki yapay zekâ özellikleri, uzun süreli yazılım güncelleme desteği ve sunduğu yüksek kullanıcı deneyimi de serinin yoğun ilgi görmesinde önemli rol oynuyor.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse Samsung Galaxy S26 serisinin Galaxy S25 serisini geride bırakacağını düşünüyordum ancak bu kadar büyük ilgi göreceğini ve kısa sürede bu denli yüksek satış rakamlarına ulaşacağını hiç beklemiyordum. Bu nedenle bu durumun beni gerçekten şaşırttığını söylemem gerekiyor.