Uygun Fiyatlı Kia EV2 Türkiye'ye Geliyor: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Elektrikli otomobil piyasasının güçlü oyuncularından KIA ülkemize yeni modelini getirmeye hazırlanıyor. CNBC-e'de yayınlanan programa konuk olan Kia Türkiye Genel Müdürü Şafak Savcı, yeni elektrikli otomobilleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Savcı, yeni Kia EV2 modelinin ülkemize yakın zamanda geleceğini ve uygun fiyatlı olacağını açıkladı.

Kia EV2 Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Kia Türkiye Genel Müdürü Şafak Savcı, EV2 modelinin Türkiye'deki lansmanının ağustos ayında yapılacağını duyurdu. Koreli üretici yeni modeli ile elektrikli otomobil piyasasındaki gücünü biraz daha artırmak istiyor. Kia Niro modelinin sadece hibrit olarak sunulacağının duyurulmasının ardından Güney Koreli marka bu boşluğu EV2 ile doldurmayı planlıyor.

EV2; EV9, EV6 ve EV3 modellerinin yanında Kia'nın ülkemizdeki dördüncü elektrikli modeli olacak. Diğer elektrikli modellere göre daha küçük boyutları ve uygun fiyatı ile öne çıkması beklenen EV2, kasım ayında sunulacak Seltos ile B SUV segmentinde Kia'yı temsil edecek.

Kia EV2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Kia Genel Müdürü Şafak Savcı tarafından yapılan açıklamaya göre EV2 ağabeyi EV3'ten yüzde 10 oranından daha fazla ucuz olacak. Yeni modelin uzun menzilli versiyonunun lansmanda 2 milyonun altında bir fiyatla satılması bekleniyor. Kia EV3'ün haziran ayındaki liste fiyatı ise 2 milyon 485 bin TL olduğunu belirtelim.

Kia EV2'nin Özellikleri Neler?

KIA EV2, tasarımı ile markanın yeni yüzünün en küçük temsilcisi olarka karşımıza çıkıyor. Köşeli tasarımı ile dikkat çeken otomobil, boyutlarıyla da şehir içi kullanım için oldukça uygun. 4.060 mm uzunluğa, 1.800 mm genişliğe ve 1.575 mm yüksekliğe sahip olan modelin dingil mesafesi ise 2.565 mm olarak ölçüyor. Elektrikli otomobil sahip olduğu uzun dingil mesafesi ile küçük boyutlarına rağmen geniş bir iç mekan vadediyor.

Kia EV2 Kaç Beygir Güce Sahip?

Yeni elektrikli model 42,2 kWh ve 61 kWh olmak üzere iki farklı batarya paketi ile sunuluyor. Daha küçük batarya ile sunulan versiyonda 147 beygir ve 250 Nm tork sağlayabilen bir motor yer alıyor. Aracın uzun menzilli 61 kWh bataryalı versiyonu ise 135 beygir ve 250 Nm tork üretebilen elektrik motoru ile satışa çıkıyor.

Koreli üretici, kısa menzilli versiyonunun maksimum hızını 161 km/s olarak açıkladı. Bu versiyob, uzun menzilli türevine göre daha güçlü motoru ile 100 km/s hıza 8,7 saniyede ulaşabililiyor. Kia, uzun menzilli versiyonun teknik verilerini ise henüz açıklamış değil. Ancak elektrikli model sahip olduğu daha güçsüz motoru ve daha büyük batarya paketi ile kısa menzilli versiyondan bir miktar daha yavaş olacaktır.

Kia EV2'nin Menzili Ne Kadar?

İki farklı menzil seçeneğine sahip olan Kia EV2'nin kısa menzilli versiyonu WLPT döngüsüne göre 306 kilometrelik bir sürüş mesafesi sunuyor. Aracın daha büyük bataryalı ve ülkemizde de satışa sunulacak olan uzun menzilli versiyonu ise 453 kilometre menzile sahip. Aracın kısa menzilli versiyonu 118 kW'lık şarj ile 29 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 oranına şarj olabilirken, uzun menzillide bu değer 31 dakika ölçülüyor.

Editörün Yorumu

Kia EV2 tasarımı ve sunduğu menzil ile öne çıkıyor. Eğer açıklandığı gibi 2 milyon TL'nin altında bir fiyat etiketi ile sunulması durumunda elektrikli model ülkemizde oldukça sevilecektir. Mevcut piyasada 450 kilometreyi aşan menzili maalesef bu fiyatlarla görmek oldukça güç. Kia EV2 ise yüksek menzili düşük fiyat etiketi ile birleştirdiği takdirde büyük satış rakamlarına ulaşması kaçınılmaz.