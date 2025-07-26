Oppo A6 Serisi Geliyor! İşte Sızdırılan Özellikleri

Çinli telefon üreticileri arasında en popüler markalardan Oppo'nun A5 ailesi, Aralık ve Mart aylarında A5 Pro ve A5 modelleri ile hayatımıza girmişti. En yeni modeller henüz ülkemizde satılmıyor olsa da, aynı ismi taşıyan ve geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Oppo A5 serisi telefonları ülkemizde temin etmek mümkün.

Oppo A6 Özellikleri Nasıl Olacak?

Oppo A5 serisinin yerini alacak olan Oppo A6 serisinin kaç cihazdan oluşacağı şu anda bilinmiyor ancak iki yeni modele kesin gözüyle bakılıyor: A6 GT ve A6 Max. Her ikisinin de 140 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı yani giriş - orta segmente hitap edeceği belirtiliyor.

Giriş segmentine hitap eden bir cihaz olmasına rağmen 1.5K çözünürlük sunan büyük LTPS OLED ekranların kullanılacağı modeller, 50 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya ve büyük bir bataryaya sahip olacak. Her ikisi de Snapdragon 7 serisi işlemcilerle güçlendirilecek.

Tabii fiyatı göz önünde bulundurduğumuzda yeni Snapdragon 7 serisi işlemcilerin kullanılması olası görünmüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Snapdragon 7 işlemciler kullanılacak. Oppo A6 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.