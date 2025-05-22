Ucuz Telefon Oppo K13x Büyük Bataryasıyla Göz Dolduruyor

Oppo, uygun fiyatlı bir 5G telefon daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin K serisine eklenecek yeni model Oppo K13x 5G, görünüşe göre daha önce globalde tanıtılan Oppo A5 5G'nin farklı bir isimle sunulacak versiyonu olacak. Google Play Console ve Desteklenen Cihazlar listesinde ortaya çıkan detaylar, iki modelin donanım açısından birebir aynı olduğunu gösteriyor.

K13x'in model numarası CPH2753 olarak görüldü. A5 5G'nin kodu ise CPH2735. Her iki cihazın dahili kod adı OP5EF7L1, yani büyük ihtimalle cihazlar sadece isim olarak ayrışıyor ama pratikte aynı. Oppo A5 5G global pazarda satışta; K13x ise Hindistan için özel olarak hazırlanıyor. Globale çıkış yapıp yapmayacağı henüz belli değil.

Oppo K13x Teknik Özellikleri

Google Play Console bilgilerine göre Oppo K13x 5G modelinde MediaTek Dimensity 6300 (MT6835) işlemcisi bulunuyor. 4 GB RAM ile desteklenen cihazın işletim sistemi ise kutudan çıktığı haliyle Android 15. Ekran tarafında ise HD+ çözünürlük tercih edilmiş.

Eğer tamamen A5 5G ile aynıysa, kamera kurulumu ve teknik özellikleri şöyle olacak:

50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı sensör

8 MP'lik ön kamera

6.000 mAh batarya

45W hızlı şarj desteği

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Bu modelin cep yakmayan bir etiketle çıkması bekleniyor. Oppo'nun bir önceki modeli K12x, Temmuz 2024'te yaklaşık 13.000 Rs (~5900₺) fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. K13x'in de bu seviyeye yakın bir fiyatla gelmesi bekleniyor.