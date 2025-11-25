OPPO'dan 120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var
OPPO A6x 5G'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Peki, bütçe dostu Android telefon hangi donanım yer alacak? İşte telefona dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO A6x 5G gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alacak.
- A6x 5G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 15.499 rupi (7.375 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi.
- Telefonun 2025 yılının aralık ayında tanıtılması bekleniyor.
Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model katılmaya hazırlanıyor. OPPO A6x 5G'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefon uygun fiyat etiketiyle satışa sunulacak. A6x 5G ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.
OPPO A6x 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,75 inç
- Ekran Tipi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: HD+
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- Arka Kamera: 13 MP ana kamera
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh
- Hızlı Şarj: 45W hızlı şarj teknolojisi
- Kalınlık: 8,58 mm
- Ağırlık: 212 gram
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO A6x 5G, 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 212 gram ağırlığında ve 8,58 mm kalınlığında olacağı söylenen akıllı telefonda IP64 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
OPPO'nun yeni Android telefonu A6x 5G gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO A5x 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.
Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelecek akıllı telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. OPPO A6x 5G'nin ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. 6.500 mAh batarya kapasitesines ahip akıllı telefon, 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.
OPPO A6x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?
İddiaya göre OPPO A6x 5G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 15.499 rupi (7.375 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim. Telefonun 2025 yılının aralık ayında tanıtılması bekleniyor.