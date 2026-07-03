Şehir Gürültüsünden Kurtaran Kulaklık Tanıtıldı! 54 Saat Pil Ömrü Var

OPPO Enco Air 5'in tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni kulaklık, gelişmiş gürültü engelleme özelliği ile ortamı analiz edip en iyi ses deneyimine sahip olmanızı mümkün kılıyor. Hafif yapıdaki bu yeni kulaklığın pil ömrü ise çoğu kullanıcının bir kulak içi modelden yana beklentisinin epey üzerinde.

OPPO Enco Air 5'in Özellikleri Neler?

Sürücü: 12 mm titanyum kaplamalı dinamik sürücü

12 mm titanyum kaplamalı dinamik sürücü Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 52 dB'e kadar dinamik (hafif, orta ve güçlü) gürültü engelleme

52 dB'e kadar dinamik (hafif, orta ve güçlü) gürültü engelleme Arama Kalitesi: Üçlü mikrofon düzeni ve yapay zeka destekli gürültü azaltma

Üçlü mikrofon düzeni ve yapay zeka destekli gürültü azaltma Pil Ömrü (ANC Kapalı): Kulaklıklar tek şarjla 13 saate kadar, şarj kutusu ile toplam 54 saate kadar

Kulaklıklar tek şarjla 13 saate kadar, şarj kutusu ile toplam 54 saate kadar Pil Ömrü (ANC Açık): Kulaklıklar tek şarjla 6,5 saate kadar, şarj kutusu ile toplam 27 saate kadar

Kulaklıklar tek şarjla 6,5 saate kadar, şarj kutusu ile toplam 27 saate kadar Şarj: USB-C bağlantısı, hızlı şarj desteği (10 dakikalık şarj ile 11 saat müzik dinleme)

USB-C bağlantısı, hızlı şarj desteği (10 dakikalık şarj ile 11 saat müzik dinleme) Bağlantı: Bluetooth 6.1 ve çoklu bağlantı (iOS ve Android cihazlarda aynı anda iki cihaza bağlanabilme) desteği

Bluetooth 6.1 ve çoklu bağlantı (iOS ve Android cihazlarda aynı anda iki cihaza bağlanabilme) desteği Gecikme Süresi: Düşük gecikmeli oyun modu mevcut

Düşük gecikmeli oyun modu mevcut Kontroller: Dokunmatik kontroller

Dokunmatik kontroller Dayanıklılık: IP55 sertifikası (Toza ve suya karşı belirli derecede dayanıklılık)

IP55 sertifikası (Toza ve suya karşı belirli derecede dayanıklılık) Ağırlık: Kulaklıkların her biri 4,3 gram

Kulaklıkların her biri 4,3 gram Renk Seçenekleri: Gece siyahı ve lavanta moru

OPPO Enco Air 5'in Pil Ömrü Ne Kadar?

OPPO Enco Air 5, aktif gürültü engelleme özelliğinin etkin mi yoksa devre dışı mı olduğuna bağlı olarak değişen bir pil ömrü sunuyor. ANC olarak da bilinen bu özellik kapalıyken tek şarjla 13 saate kadar müzik dinleme süresi elde ediyorsunuz. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 54 saate kadar çıkıyor.

Gürültü engelleme varken kulaklık başı 6,5 saate kadar, kutuyla beraber toplam 27 saatlik pil ömrüne sahip oluyorsunuz. En iyi yanı ise hızlı şarj teknolojisi. Evden veya ofisten çıkmak için acele etmeniz gerekiyorsa, çok fazla vaktiniz yoksa sadece 10 dakika şarj edip 11 saatlik bir kullanım süresine kavuşabiliyorsunuz.

OPPO Enco Air 5 Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Kulaklık, 12 mm dinamik sürücülerle geliyor. 8-10 mm boyutundaki sürücülerle kıyasla etkili bir ses deneyimi sunacağı söylenebilir. Öte yandan titanyum malzeme tercihi de sesin kulağa daha net gelmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte bazı kulaklıklarda yüksek ses seviyelerine çıkıldığında görülen o bozulmaları da minimum seviyede tutacaktır. Genel olarak da enstrümanlar birbirine karışmadan temiz bir ses elde edeceksinizdir.

Bu arada yazılım tarafında ekolayzer ayarlamaları yapmak mümkün. Basları ya da tizleri öne çıkarabilirsiniz. Müzik zevkinize göre yapacağınız bu değişiklikler sayesinde varsayılan ayarlarla elde edeceğinizden çok daha keyifli bir müzik deneyimi elde edebilirsiniz. Öte yandan uzamsal ses desteği, sesin sadece iki taraftan değil, dört bir yandan gelmesini sağlayarak derinlik katacaktır.

OPPO Enco Air 5'in Gürültü Engelleme Performansı Nasıl?

OPPO Enco Air 5, 52 dB'e kadar aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Üstelik bu sürekli aynı seviyede çalışmıyor. Tamamen ortamla uyumlu. Kütüphaneye gittiğinizde çok yüksek derecede gürültü engellemeye ihtiyacınız olmayacağı için hafif modda çalışıyor. Daha gürültülü ortamda ise üst düzey gürültü engelleme imkânından yararlanıyorsunuz.

Gürültü engelleme özelliği, özellikle düşük frekanslı gürültülerde etkili. Otobüs ve benzeri toplu taşıma araçlarındaki kalabalık uğultusu, klima ve benzerlerinden gelen uğultular etkili şekilde bastırılıyor. Öte yandan şehir gürültüsünü de büyük ölçüde engelleyerek işlerinize odaklanmanızı mümkün kılıyor. Tabii, aniden birinin bağırması gibi tiz sesleri tamamen yok etmesi mümkün değil. Daha önce bahsettiğimiz sabit seslerde yüksek performans sağlıyor.

Cihaz sadece dinleme için değil, konuşmalar için de gürültü azaltma özelliğine sahip. Bu özellik tamamen karşı tarafın sizi daha net duymasına odaklanıyor. Siz konuşurken arka plandaki gürültü bastırılıyor. Böylece gürültüden dolayı anlaşılamama gibi bir problem yaşanmıyor. Dolayısıyla bir sözü üç dört kez söylemek zorunda kalmıyorsunuz.

OPPO Enco Air 5'in Fiyatı Ne Kadar?

OPPO Enco Air 5 için 3.299 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 1.622 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler ve ek maliyetlerle beraber nihai fiyat 4 bin TL civarında olabilir. Konuya ilişkin açıklama yapılmadığını, farklı fiyatla satılmasının mümkün olduğunun altını çizelim.

OPPO Enco Air 5 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO'nun şu an Türkiye'de birçok kulaklık modeli satışta. Bunlara örnek olarak OPPO Enco Buds 2 ve OPPO W32 Enco Air verilebilir. Söz konusu kulaklıkları göz önüne alarak yeni kulaklığın da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz ancak bununla ilgili açıklama yapılmadığını, planların değişebileceğini unutmayın.

Editörün Yorumu

OPPO Enco Air 5'in en önemli artılarından birinin pil ömrü olduğu kanaatindeyim. Özellikle vaktinin büyük kısmını dışarıda geçiren, düzenli olarak seyahat eden ya da kulaklığını şarj etmeyi sık sık unutan kişiler için pil ömrünün yeterli performans sunacağını söyleyebilirim. Günlük kullanımda ANC'ye ihtiyacınız yoksa tek şarjla 13 saate kadar pil ömrü gayet yeterli olacaktır.