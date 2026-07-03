Xiaomi'den Çok Güçlü İşlemcili Telefonlar Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

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Xiaomi bir süredir amiral gemisi Redmi K100 serisi üzerinde mesai harcıyor. Seriyle ilgili bugüne dek çok sayıda rapor ortaya çıktığından neler beklememiz gerektiğini büyük oranda biliyoruz. Son detaylar ise akıllı telefonların ne zaman tanıtılabileceğini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Redmi K100 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Hatırlanacağı üzere Redmi K90 serisi geçtiğimiz yılın ekim ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Ancak görünüşe göre şirket bu yıl lansman takvimini değiştirerek Redmi K100 serisini daha erken bir tarihte tanıtacak. Bu kapsamda akıllı telefonların ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Serinin en güçlü modellerinden Redmi K100 Pro Max'in ağustostaki etkinlikte piyasaya çıkması beklenmiyor. Kaynaklar akıllı telefon için testlerin halen devam ettiğini ve tanıtımın çok yüksek ihtimalle 2027'nin ilk yarısında yapılacağını söylüyor. Yani ağustos ayında sadece Redmi K100 ve K100 Pro'nun vitrine çıktığını görebiliriz.

Redmi K100'ün Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Arka Kamera: 200 MP ana kamera ve bir telefoto kamera

200 MP ana kamera ve bir telefoto kamera Batarya Kapasitesi: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

100W kablolu, 50W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi K100 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 8.500mAh

8.500mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

100W kablolu, 50W kablosuz Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 50 MP (makro özellikli)

50 MP (makro özellikli) Parmak İzi Sensörü: 3D ultrasonik parmak izi sensörü

3D ultrasonik parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi K100 Serisi Türkiye'de Satılacak mı?

Maalesef geçen yıl piyasaya sürülen Redmi K90 serisi Türkiye'de satışa çıkmadı. Bu nedenle önümüzdeki ay tanıtılacağı söylenen Redmi K100 ailesinin de ülkemizde satılmama ihtimali söz konusu. Tabii yine de şirketin bir sürpriz yapma ihtimali bulunduğundan resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Redmi K100 Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlanacağı üzere Redmi K90 ilk tanıtıldığında 2.599 yuanlık (17.931 TL) bir fiyattan satışa çıkmıştı. Redmi K100 daha iyi özelliklere sahip olacağından 2.999 yuan (20.690 TL) seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olabilir. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil edersek 41.994 TL'ye karşılık geliyor.

Bununla birlikte Redmi K100 Pro biraz daha güçlü olacağından 3.999 yuan (27.588 TL) seviyesinde bir fiyatla satışa çıkabilir. Bu da Türkiye'deki vergilerle birlikte yaklaşık 55.996 TL'ye denk geliyor diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Redmi K100 serisi amiral gemisi akıllı telefonlara 100.000 TL seviyesinde para ödemek istemeyenler için çok uygun olacak diye düşünüyorum. Zira modellerin sızdırılan teknik özelliklerine baktığımda gerçekten memnun edecek bir yapıda olduklarını görebiliyorum. Umarım bu cihazlar Türkiye'de de satışa çıkar.