Windows 12 Beklenirken Yapay Zeka Tabanlı İşletim Sistemi Geliyor

Microsoft, son zamanlarda Windows işletim sisteminin her bir köşesine yapay zeka entegre etmekten vazgeçtiğini gösteren adımlar attı. Bu hamleleri ile aslında eskisi gibi kendi yapay zeka asistanı Copilot'ın kullanımını yaygınlaştırmaya odaklanan agresif stratejisinden vazgeçtiği düşünüldü ama ortaya çıkan bilgiler tam aksini gösterdi.

Sızdırılan bilgilere göre şirket, bir süredir tamamen yapay zeka tabanlı bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Bu işletim sisteminin henüz resmî bir adı yok, şirketten henüz bir duyuru gelmedi. Ama şirket içinde projeden Aion kod adıyla bahsediliyor.

Aion Nasıl Bir İşletim Sistemi Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Aion kod adlı yeni yapay zeka tabanlı işletim sistemi, büyük ölçüde Microsoft Edge ve Win3 adlı sadeleştirilmiş Windows altyapısına dayanıyor. Bu işletim sisteminde menüler arasında kaybolduğumuz o eski Windows günleri tamamen sona erecek. Öyle ki işletim sisteminin temelinde şirketin kendi yapay zeka asistanı Copilot yer alacak.

Arayüz maksimum sadelikle geliştirilmiş durumda. Dosya bulma, bir web sitesine girme ya da bir uygulama açmak inanılmaz basit bir hâle gelecek. Sadece ne yapmak istediğinizi yazacaksınız, isteğiniz hemen yerine getirilecek. Bu da bilgisayarınızın kontrolünü büyük ölçüde yapay zekaya devredeceğiniz anlamına geliyor.

Alt kısımda Windows işletim sistemlerinden aşina olunan görev çubuğu olacak ama öncekilerden farklı olarak daha gelişmiş hâlde. Copilot destekli yeni Başlat menüsünün yanı sıra uygulama ve favori web sitelerinizi otomatik olarak gruplayan Spaces adlı bir özellik bulunacak. Tek tıkla bütün ihtiyacınız olan şeylere ulaşabileceksiniz.

Aion'un Pil Ömrü Nasıl Olacak?

Bilindiği üzere Windows 11 ile ilgili en büyük şikâyetlerden biri, şarjın hemen bitmesi. Benim gibi uzun bir süre boyunca Windows 11 tabanlı dizüstü bilgisayar kullandıysanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınızdır. Yeni işletim sistemi, tamamen bulut odaklı olacak. Sadeleştirilmiş Win3 altyapısı sayesinde bilgisayarın pil ömrü de Windows 11 gibi sistemlerden çok daha uzun olacak.

Bir diğer artısı, hantal bir işletim sistemi olmaması. Microsoft, bu işletim sisteminde muhtemelen bize Linux kullanma sebebimiz olan o basitliği verecek. Elbette ki kilit hedefi yapay zeka ama bunu sağlarken almak istediğimiz o performansı da sağlayacak.

Başka bir avantajı, muhtemelen güvenlik ile ilgili olacak. Bir sorun olduğunda Windows sistemlerdeki gibi dağıtım süreçleri ile uğraşılmayacak. Güvenlik güncellemelerini alma hızımız epey düşecek. Tabii, bu eski Win32 uygulamalarını desteklemeyen sürüm için geçerli. Sızıntıda ayrıca Windows 11'de çalışan, Windows uygulamalarını destekleyen bir versiyondan da bahsediliyor.

Aion Piyasaya Sürülecek mi?

Microsoft'un Aion kod adlı işletim sistemini piyasaya sürüp sürmeyeceği şimdilik belli değil. Ama sızdırılan videonun 2024 yılında kaydedildiği belirtildi. Elbette ki videodaki hâliyle piyasaya sürülmesi beklenmiyor, aradan uzun zaman geçti ve birçok yenilik yapılmış olması ya da farklı bir projeye dönüştürülmüş olma ihtimali var ama bize Microsoft'un yapay zeka ile ilgili aşağı yukarı nasıl fikirleri olduğunu gösteriyor.

Editörün Yorumu

Aion kod adlı bu işletim sisteminin hafif olması ve uzun pil ömrü gibi avantajlar sağlaması, şüphesiz ki çoğu kişi için kulağa büyük avantaj gelecektir. Ama ben olumsuz yönlerinin unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Her şeyden önce bu işletim sistemi büyük ölçüde bulut tabanlı olacak. Bu da internet bağlantısı olmadan hareket edemeyeceğiniz anlamına geliyor.

Diğer yandan teknoloji devinin ısrarla Copilot'ı önümüze çıkarması, bir dönem onu kaldırmamızı bile engellemesi yüzünden bu yapay zeka asistanı hakkında çoğu kişi hiç iyi düşüncelere sahip değil. Bence Microsoft, Aion ile Chromebook tarzı bir şey ortaya çıkarmak istemiş olabilir ama bunları göz önünde bulundurursa böyle bir şeyi piyasaya sürmenin pek mantıklı olmadığını fark edecektir.