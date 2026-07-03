Bu Telefon Dev Bataryaya Rağmen Hızlı Şarj Olacak! Özellikleri Sızdı

OnePlus'ın yeni telefonu Ace 7'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Ace 7'nin özellikleri açıklığa kavuştu. Cihaz yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Ayrıca telefonda Qualcomm'un çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

OnePlus Ace 7'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 100W veya 120W

OnePlus Ace 7'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ace 7'nin ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, 1.5K çözünürlük ve 185Hz yenileme hızı sunacak. Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Örneğin 185Hz yenileme hızına sahip ekran, görüntüyü saniyede 185 kez güncelliyor. Hz değerinin ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı ekran deneyimi sağladığını belirtelim. 185Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OnePlus Ace 6'da 6,83 inç ekran boyutu, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

OnePlus Ace 7'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Qualcomm tarafından geliştirilen işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci daha önce POCO F8 Ultra, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda da tercih edilmişti.

Söz konusu işlemci, çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG oyunları Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Bu işlemciye sahip cihazlarda battle royale türündeki PUBG Mobile ve MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang ise ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor. Bu arada Ace 6'da Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

OnePlus Ace 7'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ace 7'de 9.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Cihaz bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 100W veya 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Bu arada Ace 6'da 7.800 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OnePlus Ace 7 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 7'nin 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Ace 6, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Ace 7 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Ace 6 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus Ace 7'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söyleemk mümkün. Ace 7'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

OnePlus Ace 7'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Ace 6 için 2.599 yuan (17.930 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Ace 7'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2.700 yuan (18.627 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 37 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OnePlus Ace 7'nin batarya kapasitesinden işlemciye kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir telefon olacağını söyleyebilirim. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu sayede powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Ayrıca cihazın kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.