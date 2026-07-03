vivo'nun 7500 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! Kamera Özellikleri Sızdı

vivo, X500 isimli yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte X500'ün kamera özellikleri ortaya çıktı. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde oldukça kaliteli fotoğraf ve video çekebilecek. Peki, vivo'nun yeni telefonu neler sunacak?

vivo X500'ün Kamera Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre vivo X500'ün arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 64 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ana kamera 1/1.28 sensör büyüklüğüne sahip olacak. Bu sensör, fazla ışık alabilecek ve böylece düşük ışıkta bile kaliteli fotoğraflar çekebilecek.

Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu özellikle manzara ve mimari çekimlerinde önemli bir avantja sağlıyor. Periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. X500'ün periskop telefoto kamerası, 70 mm odak uzaklığına sahip olacak.

Bu odak uzaklığı, insan gözünün gördüğüne çok yakın, yüz hatlarını tamamen doğal gösteren derinlikte çekim yapıyor. Ayrıca bu odak uzalığı, portre modlarına ihtiyaç duymadan lensin kendi fiziksel yapısı sayesinde arkadaki nesneleri çok şık ve sinematik şekilde bulanıklaştırabiliyor. Bu arada söz konusu telefondaki periskop telefoto kameranın 1/2 inç büyüklüğünde sensöre sahip olduğunu belirtelim.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo X300'ün arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiskel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut.

Diyafram açıklığı, kamera lensinde bulunan mekanik kapakların ne kadar açılabildiğini gösteriyor. Diyafram açıklığının ışığın miktarını ayarladığını ve arka plan bulanıklığını belirleyebildiğini belirtelim. F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık giriyor. Böylece düşük ışıkta bile kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor.

X300'ün ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda serinin yeni modeli X500'te de 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera görebiliriz. X300 ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydedebiliyor.

vivo X500'ün Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 9500 serisine ait bir işlemci

Dimensity 9500 serisine ait bir işlemci Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 64 MP

64 MP Batarya: 7.500 mAh

7.500 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X500 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X500'ün 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek çözünürlüklü kamera ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo X300, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500 Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X500'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

vivo X500'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300'ün 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 79 bin 999 TL'ye satılıyor. vivo X500'ün ise önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı 83 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo X500'ün oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. Bu arada OLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.