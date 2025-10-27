45 Saatlik Pil Ömrü Sunan Kulaklık Duyuruldu! Fiyatı Şaşırttı

OnePlus'ın kurucu ortağı olan Pete Lau, yeni kablosuz kulaklığı Enco X3s'i duyurdu. Çok yakın bir zamanda küresel çapta piyasaya sürüleceği açıklanan kulaklık, gürültü engelleme başta olmak üzere oldukça etkileyici özellik sunacak. Bununla birlikte kulaklık son derece zarif bir görünüme sahip olacak.

OPPO Enco X3s Özellikleri

Enco X3s, gürültü engelleme özelliği ile ön plana çıkıyor. Sesleri net bir şekilde vermeye odaklanan bu kulaklık, 55 dB seviyesine kadar aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Bu da dışarıdan gelen sesleri büyük ölçüde azaltarak çalan şarkılara daha iyi odaklanabileceğiniz anlamına geliyor.

Cihazda dokunmatik kontroller bulunuyor. Kulaklığa dokunarak şarkıları durdurma ve oynatma gibi işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Böylece Enco x3s'i bağladığınız cihazı hiç kullanmanıza gerek kalmıyor. Özellikle yoğun antrenman sırasında son derece kullanışlı olabilen bu dokunmatik kontrol desteği, zamandan büyük ölçüde tasarruf etmenize de yardımcı olabilir.

Kulaklık, IP55 sertifikasına sahip. Bu da cihazın belirli bir dereceye su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Enco X3s ayrıca 45 saate kadar oynatma süresi sunuyor. Bu sayede uzun bir süre boyunca müzik dinleme deneyimi yaşama imkânına sahip oluyorsunuz.

Bu arada karşılaştırma yapmak açısından Oppo Enco X3, dışarıdan gelen gürültüyü 50 dB seviyesine kadar azaltabiliyor. Bununla birlikte kulaklık, 58 mAh batarya kapasitesine sahip. Şarj kutusu ise 566 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Hem kablolu hem kablosuz 10W hızlı şarj desteği sunuyor.

Enco X3 ayrıca aramalar için yapay zeka destekli gürültü azaltma ve rüzgâr uğultusunu önleme gibi özelliklerle donatıldı. İnsan sesini gerçek zamanlı olarak algılayarak gürültüyü büyük ölçüde azaltıyor. Bu da karşı taraf ile çok daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurulmasına imkân tanıyor.

OPPO Enco x3s Fiyatı

OPPO'nun yeni kulaklığı Enco x3s için 189 SGD (6 bin 120 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, sadece beyaz renk seçeneği ile sunuyor. Şu anda ön siparişe açılmış durumda olan kulaklığın 28 Ekim 2025 tarihinde ise küresel çapta piyasaya sürüleceği belirtildi.