Nothing'in 120Hz Ekranlı Telefonu İçin Tarih Verildi! Yakında Geliyor

Nothing Phone (3a) Lite ile ilgili uzun bir süreden beri devam eden söylentilere açıklık getirildi. Nothing'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruya bakılacak olursa yeni telefon çok kısa bir süre içinde kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla beraber cihazın özellikleri ve fiyatı da belli olacak.

Nothing Phone (3a) Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing'in resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Phone (3a) Lite, 29 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. Bu yeni telefonun RAM ve depolama tarafında sadece birer seçenek sunacağı belirtiliyor. Ayrıca siyah ve beyaz renk seçenekleri ile satışa sürüleceği iddia ediliyor.

Phone (3a) Lite. 29.10. 13.00 GMT.



Light up the everyday. pic.twitter.com/VVNclQ6mEl — Nothing (@nothing) October 27, 2025

Nothing Phone (3a) Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Nothing, yeni telefonun özellikleri hakkında resmî bir açıklamada bulunmadı ancak daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Phone (3a) Lite, 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Telefon, gücünü 4 nm üretim süreci ile geliştirilen Dimensity 7300 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide ise dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. Nothing Phone 3a'da Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Phone (3a) gibi Phone (3a) Lite'ın da 5000 mAh batarya kapasitesi ile geleceği söyleniyor. Cihazın şarj hızının ne kadar olacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmasa da Phone (3a) modelinin 50W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim. Söylentilere göre telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak.

Nothing Phone (3a) Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Phone (3a) Lite'ın Fransa'da 249,99 euro (12 bin 215 TL), diğer Avrupa ülkelerinde 239,99 euro (11 bin 727 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği iddia edildi. Ancak fiyat ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmış değil. Bu sebepten dolayı telefonun farklı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini unutmamak gerekiyor.