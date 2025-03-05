Oppo F29 Pro 5G'nin Tüm Özellikleri Sızdırıldı! Dev Batarya ve Dahası

Oppo F29 Pro 5G geçtiğimiz yılın aralık ayında CPH2705 model numarasıyla BIS sertifikasyon platformmunda ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde Bluetooth SIG sertifikasıyla yeniden görünen F29 Pro 5G'nin bu kez tüm özellikleri sızdırıldı.

Oppo F29 Pro 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun kavisli ekran tasarımıyla birlikte geleceği öne sürüldü.

Telefonda Dimensity 7300 işlemcisinin yer alacağı iddia edildi. Bu işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip F29 Pro 5G modeli 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Merakla beklenen telefonda LPDDR4x RAM ve UFS 3.1 depolama teknolojileri yer alacak. RAM tarafında 8 GB ve 12 GB, depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelecek telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel geniş açılı kamera ve 2 megapiksel derinlik kamerasının yer alacağı söyleniyor. Ön kameranın ise 16 megapiksel çözünürlüğünde olacağı tahmin ediliyor.

Oppo F29 Pro 5G Çıkış Tarihi

F29 Pro 5G modelinin bu ayın sonlarında veya nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Telefona dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.