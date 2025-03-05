Türkiye'de Çok Sevilen Samsung Telefona One UI 7 Geliyor

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda One UI 7 Beta 5 sürümünü dağıtmaya başlamıştı. Şirketin One UI 7 beta sürümünü yeni bir Samsung telefona daha sunacağı ortaya çıktı.

One UI 7 Beta Sürümüne Kavuşan Telefon Sayısı Artıyor

İddiaya göre Samsung'un sunucularında Galaxy A55 için Android 15 tabanlı One UI 7.0'ın beta sürümü ortaya çıktı. Bu, telefonun çok yakında One UI 7 beta sürümüne kavuşacağını gözler önüne seriyor. Beta sürüm ile birlikte kullanıcılar yeni yazılımın getirdiği yeniliklere yakından göz atma fırsatı bulabilecek.

Sunucularda A556EXXU6ZYB6 yapı numarasının yer aldığı ve bu numaranın Galaxy A55 modelinin uluslararası sürümüne ait olduğu öne sürüldü. Dolayısıyla One UI 7 betanın birden fazla ülkede sunulması bekleniyor.

Beta sürüm Galaxy A55'in yanı sıra Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Tab S10 Plus ve Galaxy Tab S10 Ultra modellerine de gelecek.

Güney Kore merkezli teknoloji devi, Galaxy A55 için One UI Beta Programı için özel bir sayfa da hazırladı. Bu da söz konusu iddianın gerçek olma ihtimalini güçlendirdi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığının da altını çizelim.

One UI 7'nin kararlı sürümünün nisan ayında dağıtılmaya başlanması bekleniyor. Kararlı sürüm güncellemesini alacak telefonlar arasında Galaxy A55'in yanı sıra Galaxy A54, Galaxy A33, Galaxy A34, Galaxy A53, Galaxy S23 serisi ve daha çok sayıda telefonun yer alacağı iddia ediliyor.