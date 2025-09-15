OPPO'dan 12 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon! 32 MP Ön Kamera Sahip

OPPO, F31 Pro 5G isimli yeni bir telefon tanıttı. Orta segmentte konumlanan bu telefon 12 GB RAM seçeneği, 120Hz yenileme hızı, 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor. F31 Pro 5G için 26.999 rupi (12.672 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

OPPO F31 Pro 5G Özellikleri

6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO F31 Pro 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1400 nit maksimum parlaklık ve 397 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 158,16 x 74,99 x 7,96 mm boyutlarındaki telefonda da ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Kısa süre önce tanıtılan ucuz Android telefon OPPO F31 5G'de MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 seçenekleri mevcut. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip OIS destekli ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip monokrom kamera bulunuyor. Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Altın ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan OPPO F31 Pro 5G'de IP66 + IP68 + IP69 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. 190 gram ağırlığındaki telefonda Wi-Fi 6 802.11 ax (2.5GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4 ve çift SIM desteği de bulunuyor.

OPPO F31 Pro 5G Fiyatı

OPPO F31 Pro 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 26.999 rupi (12.672 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 28.999 rupi (13.598 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 30.999 rupi (14.536 TL) fiyat etiketi belirlendi.